Mithra boekt succes met anticonceptiepil Estelle

Geen enkele anticonceptiepil biedt honderd procent zekerheid, maar om vrouwen te overtuigen moet dat toch in de buurt komen. Dat is ook het geval bij Estelle, een nieuwe pil die ontwikkeld werd door het Luikse Mithra.

De zogeheten Pearl Index kwam tijdens de studie uit op 0,48. Dat is - in mensentaal - de kans dat u ondanks de pil, bekeken over een periode van een jaar, toch zwanger wordt. Kortom, Estelle biedt een doeltreffendheid van 99,5 procent wat volgens Mithra zelf 'de verwachtingen van de studie overtreft'.