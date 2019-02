Mithra boort met koeien nieuwe markt aan

De haalbaarheidsstudies gaan in de eerste helft van 2019 van start.

Mithra , de Luikse specialist in geneesmiddelen voor vrouwen, breidt zijn actieterrein uit en gaat een innovatief hormonaal product ontwikkelen voor koeien.

Het bedrijf van François Fornieri heeft een contract gesloten met CEVA, een van 's werelds tien grootste spelers in dierengeneeskunde. Het persbericht geeft geen financiële details.

Mithra legt in het communiqué uit dat om de vruchtbaarheid van koeien te controleren momenteel vooral gebruik wordt gemaakt van een vaginale ring. Het is echter de bedoeling dat Mithra – dat met Myring reeds een vaginale ring voor vrouwen in de pijplijn heeft – een nieuw hormonaal product ontwikkelt.