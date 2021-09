Mithra brengt anticonceptiepil op Canadese markt

Estelle, de anticonceptiepil van de Luikse farmagroep Mithra, maakt zijn intrede op de Canadese markt. Dat gebeurt onder de merknaam Nextstellis.

Mithra heeft de goedkeuring van de Canadese geneesmiddelenwaakhond al sinds april op zak. Voor de lancering werkt het Waalse bedrijf samen met de distributiepartner Searchlight Pharma. 'We zijn verheugd dat we slechts enkele maanden na de goedkeuring al in de Canadese apotheken liggen', stelt topman en farmaveteraan Leon Van Rompay in een persbericht.

Estelle/Nextstellis is het eerste anticonceptiemiddel dat het natuurlijke hormoon estetrol (E4) bevat. Mithra is erin geslaagd dat oestrogeen - dat tijdens de zwangerschap door de foetus geproduceerd wordt - na te bootsen. In tegenstelling tot het vaak gebruikte synthetische ethinylestradial (EE2) heeft estetrol het voordeel dat er minder ongewenste nevenwerkingen zijn. Volgens het farmabedrijf is het een halve eeuw geleden dat een nieuw oestrogeen zijn intrede maakte op de Canadese markt.

Net voor de zomer kreeg Mithra de felbegeerde toelating van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA voor een lancering in de Verenigde Staten. In de tweede jaarhelft volgt naar verwachting de Europese thuismarkt. Analisten ramen het total verkooppotentieel van het middel op zowat 1 miljard dollar.