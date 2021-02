Mithra-connectie lanceert nieuw biotechbedrijf

Jean-Michel Foidart is de wetenschapper achter Mithra en een van de oprichters. De vastgoedondernemer Bart Versluys is er - samen met zijn goede vriend Marc Coucke - een niet onbelangrijke aandeelhouder.

De Van Rompays - bekend van Docpharma en Hyloris - speelden samen met François Fornieri een sleutelrol bij Uteron Pharma. Dat bedrijf geldt als de voorloper van het beursgenoteerde Mithra, waar pater familias Leon Van Rompay sinds vorige week interim-CEO is ter vervanging van Fornieri, die in opspraak is gekomen in de Nethys-affaire.