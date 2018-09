Mithra dieper in het rood door hogere voorzieningen rond Estelle

De Luikse specialist in gynaecologische geneesmiddelen zag het verlies in de eerste jaarhelft toenemen van 18,8 naar 34,5 miljoen euro. Mithra moest 29 miljoen euro extra in de boeken opnemen als voorziening voor toekomstige betalingen.

Mithra kon de kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste jaarhelft fors terugdringen, van 25,5 miljoen euro in 2017 naar 19,4 miljoen euro. Dat komt omdat het grootste deel van de patiëntenproeven van Mithra's twee belangrijkste producten, Estelle (anticonceptie) en Donesta (menopauze), achter de rug zijn.

Toch leidde dat niet tot een daling van het halfjaarverlies omdat het financieel resultaat 28,9 miljoen euro in het rood duikt. Dat heeft alles te maken met mogelijke hogere betalingen gelieerd aan Estelle. Hoe succesvoller Estelle wordt, hoe meer mijlpaalbetalingen en royalty's Mithra zal moet betalen aan de vroegere eigenaars van Estelle. In totaal staan er nu al voor 68 miljoen euro aan dergelijke mogelijke betalingen in de boeken.

Een aanzienlijk deel van die betalingen zal naar CEO François Fornieri vloeien. Hij is immers een van de voormalige aandeelhouders van Uteron Pharma van wie Mithra de rechten op Estelle overnam, meldde het bedrijf eerder in een jaarverslag.

Cashpositie

Mithra benadrukt dat het gaat om boekhoudkundige elementen die geen impact hebben op de cashpositie. Die blijft met 85,8 miljoen euro eind juni nog erg stevig. Mithra haalde in mei 77,5 miljoen euro op met de verkoop van nieuwe aandelen.