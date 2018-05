Mithra haalt 77,5 miljoen euro op met kapitaalverhoging

Het Waalse biotechbedrijf liet woensdagavond weten minstens 60 miljoen euro te willen ophalen via een private plaatsing van nieuwe aandelen en blijkt daar donderdagmorgen al ruimschoots in geslaagd.

De handel in het aandeel werd woensdag opgeschort en zal normaal gesproken deze ochtend weer hervat worden. Met de plaatsing van bijna 2,7 miljoen nieuwe aandelen (7,6 procent van het totale aantal) haalt Mithra 77,5 miljoen euro op. Daarmee worden de aandelen geplaatst voor 29 euro per stuk. Toen de handel in het aandeel woensdag werd stilgelegd verwisselden de stukken nog voor 32,30 euro per stuk van eigenaar. De nieuwe stukken werden daarmee geplaatst met een korting van 10,2 procent op de slotkoers van woensdag.