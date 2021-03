Mithra heeft oorlogskas van 139 miljoen euro

Terwijl in farmawalhalla Verenigde Staten 75 artsenbezoekers klaarstaan om de anticonceptiepil Estelle aan de man te brengen, stoomt CEO Leon Van Rompay ook Donesta klaar tot een gegeerde bruid.

Eén dag voor het lossen van de jaarresultaten dinsdagochtend kon het Luikse biotechbedrijf Mithra , gespecialiseerd in geneesmiddelen voor vrouwen, nota bene op Internationale Vrouwendag uitpakken met de eerste goedkeuring voor Estelle, zijn orale anticonceptiepil, in Canada.

‘De eerste registratie, en dan nog in een groot land, is een belangrijk signaal’, zegt CEO ad interim Leon Van Rompay, die begin februari overnam van de door de Nethys-affaire in opspraak gekomen Mithra-oprichter François Fornieri.

‘We hebben ook de indruk dat de Canadese autoriteiten regelmatig overlegd hebben met de Europese en Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond en dat ze alle drie op dezelfde golflengte zitten’.

De verwachting is nog altijd dat Estelle in de eerste helft van dit jaar ook groen licht krijgt voor Europa en de Verenigde Staten, ’s werelds lucratiefste farmamarkt. De oorlogsmachine draait zich al warm in de VS, aldus Van Rompay.

‘Onze lokale partner, Mayne Pharma, neemt die kosten voor zijn rekening en heeft alleen voor Estelle zo’n 75 artsenbezoekers gespecialiseerd in gynaecologie klaarstaan om straks in de VS de baan op te gaan. Met ondersteunend personeel erbij gaat het om 100 à 120 mensen.’

Mithra zag vorig jaar zijn omzet dalen van 96,5 miljoen euro tot 9 miljoen euro eind 2020. Dat is niet abnormaal, omdat de inkomsten tot dusver bescheiden zijn, onder meer uit de eerste verkopen van de anticonceptiering Myring en licentie-inkomsten voor Estelle uit Zuid-Amerika.

Het biotechbedrijf sloot het jaar af met een negatieve EBITDA (brutobedrijfswinst) van 73 miljoen euro. ‘De daling is vooral te verklaren door de geanticipeerde lagere inkomsten dan in 2019, die toen gedreven werden door partnerschappen voor Estelle met het Australische Mayne Pharma (voor de Amerikaanse markt, nvdr), het Hongaarse Gedeon Richter (voor de Europese en Russische markt) en het Canadese Searchlight Pharma’. De komende jaren zou Mithra meer dan 300 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen moeten innen voor contracten die het afsloot rond Estelle.

Donesta klaarstomen tot gegeerde bruid

Estelle is maar één van Mithra’s kandidaat-middelen op basis van Estetrol, een natuurlijk oestrogeen. Het biotechbedrijf stoomt ook een andere kandidaat-blockbuster op basis van Estetrol klaar: Donesta, een menopauzemiddel tegen opvliegers.

De rekrutering van patiënten voor een fase-3-studie zou afgerond moeten zijn in het begin van het tweede kwartaal. Mede door de hoge kosten voor dat grootschalige onderzoek in de laatste fase voor commercialisering zag Mithra vorig jaar zijn onderzoeks- en ontwikkelingskosten stijgen met 38 procent, tot 78,5 miljoen euro. Het is normaal dat biotechbedrijven flinke kosten maken naarmate patiëntenproeven groter worden.

Maar uit de jaarresultaten blijkt ook dat het Luikse biotechbedrijf een oorlogskas van 138,7 miljoen euro heeft, een recordbedrag. ‘We hebben genoeg geld om onze strategie en onderzoek en ontwikkeling te blijven financieren’, zegt CEO Van Rompay. ‘We gaan geen kapitaalsverhoging doen, tenzij er zich een geweldige opportuniteit aandient.’

‘Als straks het EMA (de Europese geneesmiddelenwaakhond, red) en de FDA (Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond, red) Estelle goedkeuren, is dat ook goed nieuws voor Donesta, dat gemaakt wordt van dezelfde grondstof. Er zijn ondertussen al veel farmabedrijven die met ons in zee willen gaan om Donesta straks op de markt te brengen.'

'Maar dankzij onze kaspositie hoeven we ons niet te haasten en staan we in een sterke, comfortabele onderhandelingspositie. We genereren nu zoveel mogelijk data in de lopende fase-3-studie van Donesta om zoveel mogelijk waarde te creëren.’