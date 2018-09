Mithra herstelt na pandoering

Het farma-aandeel Mithra kelderde deze voormiddag met 16 procent. Verwarring over een uitspraak van CEO François Fornieri leidde tot enige paniek. Intussen is het verlies bijna helemaal weggewerkt.

‘We gaan de verdere ontwikkeling van Donesta zelf doen, zonder partner’, zo stond het voorbije weekend te lezen in L’Echo. Beleggers schrokken zich rot en vreesden voor een ontsporing van de kosten. De uitspraak laat bovendien ruimte voor de interpretatie dat Mithra mogelijk ook de commercialisatie zelf in handen zou nemen, wat voor een klein farmabedrijf onbegonnen werk is.

Het management maakte de hele dag in tal van telefoontjes met investeerders duidelijk dat de woorden misbegrepen werden en dat het beleid van Mithra niet veranderd is. Donesta wordt klaargestoomd voor de laatste patiëntenproeven. Donesta is een potentieel medicijn op basis van het natuurlijk hormoon estetrol om klachten tijdens de menopauze zoals opvliegers te bestrijden.

Mithra heeft eerder al laten verstaan dat daarbij twee pistes gevolgd kunnen worden: testen met een pure estetrolbehandeling ofwel met een combinatiepil (estestrol in combinatie met het hormoon progesteron). Fornieri verduidelijkt in een telefonische reactie dat Mithra 'voldoende financiële middelen' heeft om die eerste piste te ontwikkelen. Voor de tweede piste zal een partner ingeschakeld worden. Maar hoe de laatste studie er precies zal uitzien, is nog onduidelijk. Ook een combinatie van beide pistes behoort tot de opties. Maar dat er een partner komt voor de commercialisatie van Donesta, is zeker.

Mithra haalde eerder dit jaar 77 miljoen euro vers kapitaal op. Daarbovenop leverde de verkoop van de rechten op generische contraceptiva nog eens 20 miljoen euro op. De koper ervan was Ceres Pharma, een bedrijf gefinancierd door Mithra-aandeelhouder Marc Coucke.