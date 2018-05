‘Mithra moet de Bel20 in'

Mithra-CEO François Fornieri loopt op wolken na een geslaagde kapitaalverhoging. ‘We hebben geleerd dat Mithra buitenlands geld kan aantrekken.’

De oprichter en huidige baas van Mithra, François Fornieri, neemt zijn woorden niet terug. ‘Nu ben ik zeker: minstens 2 miljard moet een geloofwaardige overnemer op tafel leggen. Ik wil helemaal niet verkopen. Maar ik zou toch een con zijn om niet te luisteren naar een farmareus die Mithra sneller kan doen groeien dan ik?’

Schermvullende weergave De beurskoers van Mithra sluimerde sinds de beursgang, maar verdrievoudigde sinds begin dit jaar. ©L'Echo

De timing van jullie kapitaalverhoging kon niet beter. Hield u de explosie van de beurskoers goed in de gaten?

Ik volg ons aandeel elke minuut, ik volg alles. Men mag denken dat ik de speculatie heb aangewakkerd. De realiteit is dat grote beleggers al maanden aan onze mouw trekken om grote sommen te investeren in Mithra. Ook farmabedrijven, maar daar zeg ik verder niets over.

Schermvullende weergave ©Roger Dohmen

De FSMA (de toezichthouder van de Brusselse beurs, red.) weet dat. We gaan overal ter wereld over de tongen want we zijn overal aan het discussiëren over deals. Dat is normaal, omdat we twee blockbusters in de pijplijn hebben. Maakt dat ons geen aantrekkelijke investering misschien?

Mithra liet de optie open om nog meer nieuwe aandelen uit te geven. Waarom zijn jullie toch niet tot het uiterste gegaan als jullie zo’n succesverhaal zijn?

De ambitie was om 60 miljoen euro op te halen. Samen met de cash die we al hadden zitten we nu boven 100 miljoen en we gaan nog cash zoeken. We zijn relaxed, we zijn rustig. Zoals Galapagos of Ablynx, biotechbedrijven die goed gerund worden.

We hadden het dubbele kunnen ophalen aan een lagere waardering maar dat wilden we niet. Dat is het spel van de hedge funds, he. We hebben nu geleerd dat Mithra zijn Belgische geldschieters niet nodig heeft om te overleven. De bestaande aandeelhouders zoals ik hadden geholpen als dat nodig was maar dat was ons doel niet.

Schermvullende weergave ©Photo News

We zijn nu wereldwijd geloofwaardig. Deze transactie was extraordinaire, we hebben meer opgehaald dan bij de vorige plaatsing midden vorig jaar, en veel meer dan bij de beursgang. Dat is belangrijk, want we willen de nummer één worden in wat we doen.

Waaraan gaat u dat meten?

Ik wil winnen als ondernemer, en tonen aan de wereld dat Mithra de beste is. Ik overdrijf niet en de aandeelhouders weten dat. Het gaat niet om rijk worden, al is geld verdienen ook leuk. We moeten tonen dat we blockbusterpotentieel hebben (voor het einde van het jaar weet Mithra of het anticonceptiepil Estelle mag commercialiseren. Het geld van de kapitaalverhoging dient om de laatste onderzoeksfase van Donesta, tegen opvliegers bij vrouwen in de menopausze, te financieren, red.).