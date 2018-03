Mithra op de snelweg naar succes?

Mithra is met een koerswinst van 120 procent dit jaar het best presterende aandeel op de Brusselse beurs. Binnen enkele weken zal duidelijk worden of Mithra met Donesta, een medicijn om opvliegers in de menopauze te bestrijden, een blockbuster in handen heeft.

Eind maart of begin april publiceert Mithra de resultaten van een fase 2-studie waarbij ruim 200 vrouwen het middel Donesta kregen toegediend. Dan zal duidelijk worden of Donesta kan uitgroeien tot een blockbuster en of Mithra lucratieve partnerdeals kan sluiten.

Later op het jaar volgen de fase 3 -resultaten voor de anticonceptiepil Estelle. Beleggers kunnen zich opmaken voor forse bewegingen van de aandelenkoers.

E4, de snelweg naar succes?

De basis van Donesta is E4. Dat is niet alleen de naam van de belangrijkste autosnelweg in Zweden, maar ook van het natuurlijk oestrogeen Estetrol dat wel eens de autostrade naar succes voor Mithra zou kunnen betekenen.

Schermvullende weergave ©Tijd Multimedia

Mithra hoopt met Estelle (anticonceptiepil) en Donesta – beiden geïnspireerd op E4 - een revolutie te ontketenen in een farmadomein waar miljarden over de toonbank gaan en waar de voorbije tien jaren amper innovaties op de markt kwamen. Beleggers hebben een stevig voorschot op dat succes genomen.

Getuige de indrukwekkende stijging (+123%) van de aandelenkoers sinds begin dit jaar. Een koersexplosie, met ruime verdubbeling van de beurswaarde tot 800 miljoen euro, kwam er na een voor de rest teleurstellend beursparcours sinds de beursintroducite midden 2015 (zie grafiek).

E4 is een natuurlijk hormoon dat enkel en alleen geproduceerd wordt in de lever van foetussen rond de negende week van de zwangerschap. E4 zou onder andere een positief effect hebben op het immuunsysteem van de foetus en de ontwikkeling van het botweefsel. Het hormoon werd voor het eerst ontdekt in de jaren zestig, in de urine van zwangere vrouwen.

Hoe werd E4 hét uithangbord van Mithra?

Intussen raakt het mysterie van de stof beetje bij beetje ontrafeld. Onder andere de Luikse professor Jean-Michel Foidart zag het potentieel voor hormonale toepassingen bij vrouwen. Uteron Pharma, opgericht door Foidart en François Fornieri, ging ermee aan de slag om een anticonceptiepil te ontwikkelen: Estelle.

Dat die pil nu hét uithangbord is van Mithra is een groot mirakel. Uteron werd in 2013 verkocht aan Watson en belandde zo uiteindelijk bij Actavis. Die multinational zag geen toekomst in de voormalige Uteron-projecten waardoor Fornieri - dankzij een clausule bij de verkoop van Uteron – die kon terugkopen voor een symbolische euro.

8 miljoen Mithra - Donesta Mithra nam in 2015 het Nederlandse bedrijf Donesta over. Het betaalde daarvoor 8 miljoen euro cash. In geval van succes moet Mithra nog 12 miljoen euro extra betalen.

In 2015 - net na de kapitaalinjectie van Marc Coucke en net voor de beursgang – nam Mithra ook het Nederlandse farmabedrijf Donesta over, dat onderdeel uitmaakte van Pantarhei Sciences.

Mithra betaalde daarvoor 8 miljoen euro, met mogelijks nog eens 12 miljoen euro extra als het product op de markt komt. Mithra verwierf met de deal het recht om Estetrol voor tal van toepassingen te onderzoeken, waaronder dus ook als middel tegen opvliegers. Pantarhei Sciences concentreert zich nu op Estetrol als kankermedicijn.

Mithra neemt niet enkel het onderzoek voor zijn rekening, maar dokterde ook een manier om E4 te produceren. Niet onbelangrijk, want je kan het product niet zomaar uit foetussen halen. Het bedrijf ontwikkelde een complex syntheseproces, bestaande uit zeven stappen. Met als grondstof: soja.

Zowat drie kwart van de vrouwen in de menopauze hebben last van opvliegers, ook wel hot flashes of vapeurkes genoemd. De oorzaak is een daling van het oestrogeenniveau wat leidt tot een verstoring van de menselijke thermostaat.

Hoe groot is de markt voor Donesta?

De risico’s verbonden aan de huidige behandelingen – voor het eerst blootgelegd in een studie in 2001 – hebben het gebruik ervan aanzienlijk ingeperkt. Amper 10 procent van alle vrouwen in de menopauze gebruikt medicijnen om de lasten onder controle te houden.

10 Opvliegers Amper 10 procent van alle vrouwen in de menopauze gebruiken middelen op opvliegers onder controle te houden. Dat cijfer is zo laag door de risico's (bloedklonters en thromboses) die verbonden zijn aan de huidige medicatie

De markt wordt momenteel geraamd op 8,6 miljard dollar. Maar met de komst van veilige alternatieven, waaronder Donesta, zou dat volgens experten tegen 2025 kunnen verdubbelen en mogelijks verdrievoudigen. De grote spelers in de markt zijn Bayer, Merck, Pfizer, Gedeon Richter, enzovoort. Premarin (Pfizer) is momenteel het best verkopende product met een omzet van meer dan 1 miljard dollar.

Hoe denkt Donesta de markt te veroveren?

Aangezien Donesta gebaseerd is op een natuurlijk hormoon zou het minder neveneffecten moeten hebben dan bestaande behandelingen die bij langdurig gebruik namelijk het risico op bloedklonters, thromboses en kanker (voornamelijk borstkanker) verhogen.

Schermvullende weergave Mithra trok in juni 2015 tegen 12 euro naar de beurs, maar de aandelenkoers schoot pas dit jaar echt wakker ©euronext_Paternoster Mathieu

Mithra is momenteel een fase 2-studie aan het afronden om de werking en vooral de neveneffecten van te evalueren. 206 vrouwen kregen gedurende 12 weken Donesta (in vier verschillende dosissen) of een placebo toegediend.

Waar moeten we naar kijken in de studieresultaten?

1. Wat is de minimumdosis E4 die nodig is om een effect te hebben op de hevigheid en frequentie van opvliegers? Beter doen dan de huidige standaardbehandelingen – die de ongemakken met 70 procent verminderen - is volgens het bedrijf niet nodig om succesvol te zijn. Mithra wil Donesta in de markt zetten als een middel met aanzienlijk minder neveneffecten. Beter doen een placebo is natuurlijk wel nodig. En dat placebo-effect kan groot zijn, hebben studies met andere medicijnen in het verleden al aangetoond.

2. Verlaagt Donesta het risico op thromboses? Wat is het effect van Donesta op hemostase. Dat is lichaamsproces dat nodig is voor het stelpen van een bloeding, maar in normale situaties verhoogt dat het risico op bloedklonters.

3. Welk effect heeft Donesta op de 'levenskwaliteit' van patiënten? Naast de meer gekende symptomen zoals opvliegers hebben vrouwen tijdens de menopauze last van concentratiemoeilijkheden, depressie, slapeloosheid, enzovoort. Patiënten geven zelf op hoe goed of slecht ze scoren op een reeks parameters, waarna een wetenschappelijk gevalideerde rating wordt gegeven.

4. Helpt Donesta bij de preventie van botontkalking (osteoporose)? Heeft het een effect op de stevigheid van de botten? De botdensiteit daalt tijdens de menopauze, waardoor het risico op breuken verhoogt. Onder andere UCB werkt aan een oplossing. Mithra hoopt dat ook Estetrol daarop een remmend effect heeft, al is de kans klein dat dat al na amper 12 weken behandeling zichtbaar is.

Kan Donesta uitgroeien tot een blockbuster?

Alles zal natuurlijk afhangen van de resultaten van de studie, maar nu al verwachten analisten dat Donesta – net als Estelle – een blockbustermedicijn kan worden met een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard euro.

7 Waarde Donesta Beurshuis Degroof Petercam schat de waarde van Donesta momenteel op 7 euro per aandeel. In geval van positieve studieresultaten kan dat aanzienlijk stijgen.

Degroof Petercam schat – op basis van de huidige informatie - de kans dat Donesta ooit op de markt komt op 40 procent en becijfert de waarde van Donesta momenteel op een kleine 7 euro per aandeel. Bij overtuigende fase 2-resultaten zal dat aanzienlijk stijgen.

Om de laatste, grootschalige en dus dure fase 3-testen te financieren, zal het vermoedelijk een farmapartner aan de haak slaan. Dat kan, gezien het al vergevorderde onderzoek, een bom geld opleveren in de vorm van cash, mijlpaalbetalingen en royalties.

Wat staat er nog op de agenda dit jaar? Voor Mithra is 2018 het belangrijkste jaar in zijn geschiedenis, met ook de resultaten van een Europese fase 3-studie voor Estelle op komst in het derde kwartaal. De cijfers over het Amerikaanse luik volgen dan begin 2019. Hoe effectief is Estelle om zwangerschappen te voorkomen? En zijn er minder neveneffecten? Het antwoord op die vragen, zal de toekomst van Estelle bepalen. Een tussentijdse studie toonde al aan dat Estelle op vlak van neveneffecten een pak beter scoort dan Yaz, de anticonceptiepil van Bayer dat Mithra als referentie neemt. Yaz haalt een omzet van meer dan 1 miljard euro. Degroof Petercam schat de waarde van Estelle momenteel op 10 euro per aandeel. Analist Thijs Hoste verwacht een productlancering in 2021, waarna het bedrijf een viertal jaar nodig zal hebben voordat de verkoop op kruissnelheid komt. De omzet zal evenwel niet 100 procent naar de resultatentabel van Mithra stromen, aangezien het bedrijf met farmapartners – zoals Fuji voor de Aziatische markt - gaat werken om de verkoop aan te sturen. Die zullen een aanzienlijk van de winst naar zich toe trekken. Bovendien is Mithra – in geval van succes met Estelle – nog tientallen miljoen euro schuldig aan de voormalige Uteron-aandeelhouders.

Wordt Mithra een overnameprooi?

800 Overname Vorig jaar werd de Luikse sectorgenoot Ogeda, dat zich eveneens toelegt op opvliegers, voor 800 miljoen euro verkocht aan Astellas.

Geneesmiddelen voor vrouwen lopen in de kijker van grote farmabedrijven. Astellas betaalde vorig jaar nog 800 miljoen euro om het Waalse Ogeda in te lijven. Ogeda ontwikkelde een opvliegerbehandeling die inwerkt op de hersenen in plaats van op de hormonenspiegel. Onder andere Fund+ (het fonds van Thrombogenics-oprichter Désiré collen) was een van de grote winnaars bij die deal.