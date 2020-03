Mithra op zoek naar vers geld

In afwachting dat zijn voornaamste producten op de markt komen en geld in het laatje brengen, bekijkt het Luikse farmabedrijf Mithra diverse mogelijkheden om zijn financiële middelen aan te vullen.

Eind december had de specialist in geneesmiddelen voor vrouwen nog 49,7 miljoen euro in kas tegen 77,5 miljoen eind juni. In de tweede jaarhelft van 2019 verbrandde Mithra wel een derde minder cash dan in de eerste jaarhelft.

Het management onderzoekt momenteel verschillende opties om aan bijkomende financiële middelen te geraken 'teneinde de verdere groeistrategie te ondersteunen', klinkt het in het persbericht over de jaarresultaten. Het gaat onder meer over ‘niet-verwaterende financiering’, financiering op basis van aandelen, het te gelde maken van rechten op bijkomende indicaties op basis van de E4-molecule buiten de vrouwengeneeskunde, of een combinatie van deze opties. De E4-molecule is het basisbestanddeel van zowel de anticonceptiepil Estelle als het opvliegersmiddel Donesta maar kan mogelijk ook helpen bij andere aandoeningen.

Forse omzetklim

Het Luikse farmabedrijf heeft vorig jaar zijn omzet met bijna de helft zien toenemen. De recordomzet van 96,5 miljoen euro (+47%) is vooral te danken aan de transactie die in oktober werd gesloten met Mayne Pharma voor de commercialisering van Estelle in de Verenigde Staten.

Ook winstmatig verbetert de toestand, al blijft Mithra in het rood in afwachting dat zijn meest beloftevolle producten - Estelle en Donesta - op de markt komen. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam 6 procent hoger uit op 40,7 miljoen euro. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen echter van 36 tot 57 miljoen euro door de lancering van het fase 3-onderzoek rond Donesta.

Een eenmalige positieve bijdrage kwam van de verkoop van Ceres Pharma. Die transactie dateert al van juli 2018 maar de meerwaarde van 7,9 miljoen euro werd in 2019 geboekt.

Mithra sluit het jaar af met een nettoverlies van 26,6 miljoen euro. Dat is een forse verbetering (-70%) tegenover het halfjaarresultaat (-89,7 miljoen). Tegenover 2018 is het verlies wel verdubbeld.

Twee miljoen vaginale ringen

Qua inkomsten zou Mithra dit jaar een belangrijke stap moeten zetten met de verwachte lancering van de vaginale anticonceptiering Myring op de drie voornaamste markten in de wereld. Het denkt dit jaar circa 2 miljoen dergelijke ringen te produceren.

In de eerste helft van 2021 zou dan de anticonceptiepil Estelle op de markt moeten komen, het product dat een echte gamechanger zou moeten worden voor Mithra. Met Myring en Estelle zou de transitie naar 'een commercieel biotechbedrijf' moeten voltooid worden, zegt CEO François Fornieri in het persbericht.