Mithra plant onderzoek naar hormoonbehandeling corona

Het Luikse farmabedrijf Mithra lanceert een opmerkelijk onderzoeksprogramma. Het gaat het effect van het vrouwelijk hormoon Estetrol (E4) onderzoeken bij de behandeling van Covid-19.

Aanleiding tot het onderzoek van Mithra is de vaststelling dat vrouwen minder vatbaar zijn voor het coronavirus, dat ze minder ernstige ontstekingen vertonen en ook een lagere mortaliteit kennen dan mannen. Dat E4 een beschermende rol kan spelen bij coronavirussen bleek reeds tijdens de SARS-infectie en werd bevestigd door Amerikaanse onderzoek bij muizen. Oestrogeen werkt in op de proteïne ACE2. Het kan de werking van deze proteïne, die sommige coronavirussen als poort gebruiken, verminderen.

Mithra gaat nu een fase 2-onderzoek starten om het mogelijk gunstig effect van E4 bij coronazieken na te gaan. E4 is een natuurlijk oestrogeen dat door de lever van de foetus wordt aangemaakt en tijdens de zwangerschap in vrij hoge dosissen in het bloed van de moeder voor komt. Het blijkt dat zwangere vrouwen relatief weinig corona krijgen.

Zwangere vrouwen

‘Het zou zeer interessant zijn om het effect van oestrogeen, in het bijzonder Estetrol, op de immuunrespons van patiënten die door Covid-19 zijn getroffen, verder te onderzoeken’, zegt Jean-Louis Vincent, professor intensieve zorgen aan de ULB die ook verbonden is aan het Universitair Ziekenhuis Erasmus in Brussel, in het persbericht van Mithra. ‘Zwangere vrouwen, die van nature onder de toegenomen invloed van oestrogenen staan, zijn relatief weinig getroffen (…). Gedurende een korte periode oestrogeen toedienen aan patiënten zou bovendien geen groot veiligheidsrisico inhouden en de kostprijs zou beperkt zijn.’

‘Mannen en vrouwen reageren verschillend op virale infecties van de luchtwegen doordat hun aangeboren immuuncellen verschillend reageren’, zegt professor Jean-Michel Foidart, permanent secretaris van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Protocol

Mithra is momenteel het protocol voor het onderzoek aan het uitwerken in samenwerking met diverse internationale experts in Covid-19-onderzoek. Het fase 2-onderzoek zou tegen het einde van het jaar worden uitgevoerd, zowel bij mannelijke als vrouwelijke coronapatiënten.