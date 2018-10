Mithra ruim een derde onder piek

Het aandeel van het Waalse biotechbedrijf glijdt al wekenlang weg. Toch steeg dit jaar geen enkele Brusselse beurskoers meer dan die van Mithra.

Na een presentatie in het Amerikaanse San Diego op vrijdagavond Belgische tijd, ging het aandeel na het weekend met ruim een tiende onderuit. Een medisch expert in de menopauze - de periode waarin de maandelijkse eisprong bij oudere vrouwen eerst heel onregelmatig wordt en uiteindelijk stopt - besprak er het Donesta-onderzoek van Mithra. Het potentiële geneesmiddel zou opvliegers moeten tegengaan, en zit momenteel in de tweede van drie klinische onderzoeksfasen.

Het verleden leert ons dat biotechbeleggers genoeg hebben aan één woord of zinsnede om een aandeel massaal te kopen of verkopen. Of er een verband is tussen de presentatie en de koersval is niet meteen duidelijk.

Beste Brussels aandeel

Al bij al gaat het met Mithra-beleggers nog altijd goed, tenzij in mei besloten de razende koers achterna te hollen.

Schermvullende weergave

Jarenlang had het aandeel beleggers in slaap gewiegd door te sluimeren onder de intekenprijs van 12 euro. Het nieuwjaarsvuurwerk van 2018 vormde het startschot voor een verschroeiende rally.

Koers Mithra 1 week geleden -3,8% 2 weken geleden -5,2% 3 weken geleden -3,6% 4 weken geleden -7,0% 5 weken geleden stabiel

Maar met biotech kan het snel gaan: wie eind mei op de kar sprong kijkt vandaag aan tegen een virtueel verlies van ruim 33 procent op zijn belegging in Mithra. Ook al is het bedrijf overal ter wereld commerciële deals aan het sluiten voor zijn anticonceptiepil Estelle. Dat klinisch onderzoek (fase 3) nadert zijn einde: als het licht op groen springt is de weg naar inkomsten uit vrouwengeneeskunde niet lang meer.

Terugval

Beleggers namen in de eerste jaarhelft al wat voorsprong op het succes van Estelle en Donesta, maar namen sinds de piek dus gas terug. In de afgelopen weken ging het scherp naar beneden.

Schermvullende weergave

Maandag volgde dan een oplawaai van ruim 12 procent. Voor de fans van technische koersanalyse: daarmee zakte Mithra onder de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen.