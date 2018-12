Mithra's contraceptiering loopt vertraging op in VS

De lancering in de VS zal naar verwachting pas in 2020 gebeuren, luidt het. Eerder mikte het bedrijf op de eerste jaarhelft van 2019. Reden voor de vertraging is de extra informatie die de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA eist na een bezoek aan de fabriek van Mayne Pharma, Mithra's Amerikaanse partner. Mithra had eerder gehoopt nog dit jaar goedkeuring te krijgen.