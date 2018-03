Mithra scoort beter dan blockbuster van concurrent

Om na te gaan hoe goed of slecht Estelle op veiligheid scoorde, onderzocht Mithra het effect van Estelle op een aantal parameters die verband houden met 'hemostase'. Hemostase is bijvoorbeeld nodig voor het stelpen van een bloeding, maar in normale situaties verhoogt dat het risico op bloedklonters en dus ook op beroertes.

Mijlpalen

Later dit jaar staan nog enkele belangrijke mijlpalen op de agenda. Mithra rapport de resultaten van de fase 3-studie (Estelle) in Europa/Rusland (derde kwartaal) en in de VS (begin 2019). In totaal zijn er zo'n 3.500 patiƫnten bij de studies betrokken. Dan zal blijken in welke mate Estelle zwangerschappen helpt te voorkomen, en of ook daar de neveneffecten uitblijven.