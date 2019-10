Mithra sluit Amerikaanse deal met Mayne Pharma

Het Luikse farmabedrijf gaat in zee met Mayne Pharma voor de distributie van zijn anticonceptiepil Estelle in de VS.

Volgens het akkoord heeft Mithra zicht op minstens 295 miljoen euro mijlpaalbetalingen. Dat bedrag zal uitbetaald worden in cash en in aandelen van Mayne Pharma. Zo zal Mithra in twee stappen een belang van 9,6 procent in het Amerikaanse bedrijf opbouwen, en vervolgens ook een zetel krijgen in de raad van bestuur.

Daarbovenop krijgt Mithra nog een (high double digit) percentage van de omzet van Estelle in de VS doorgestort in de vorm van royalties. Mithra verwacht dat Estelle tijdens de looptijd van het contract - 20 jaar - zowat 4,5 miljard euro omzet opleveren.

Mithra heeft met Estelle potentieel goud in handen. Het is een anticonceptiepil ontwikkeld op basis van estetrol. Dat is een hormoon dat voorkomt bij foetussen en dat Mithra kan namaken via een complex productieproces. Aangezien het een natuurlijk hormoon is, heeft het minder ongewenste neveneffecten dan bestaande hormoonbehandelingen. Het risico op bloedklonters, thromboses en beroertes ligt lager wat een groot voordeel kan vormen in de strijd om marktaandeel.

Analisten verwachten dat Estelle een kaskraker kan worden, met een piekomzet van meer dan 1 miljard dollar. Dat bedrag zal evenwel niet volledig naar de bankrekening van de Luikenaars stromen aangezien de distributiepartners een groot deel van de koek zullen opeisen. Zo'n partner is broodnodig aangezien Mithra niet de vuurkracht om de anticonceptiepil zelf in de markt zetten en een reus als Bayer naar de kroon te steken.

Een jaar geleden sloeg het al het Hongaarse Gedeon Richter aan de haak als verkooppartner voor de Europese en Russische markt. Ook in Japan, Brazilië, Canada, Zuid-Afrika en Zuid-Korea sloot Mithra al - weliswaar kleinere - deals. 'De belangrijkste deal in onze geschiedenis', zei oprichter en CEO François Fornieri toen.

Zowel de Europese (EMA) als Amerikaanse (FDA) geneesmiddelenwaakhond moeten nog groen licht geven voor de lancering van Estelle.

Mirakel

Dat zou het sluitstuk vormen van meer dan tien jaar onderzoek. Dat Estelle een turbulente geschiedenis heeft doorlopen is een understatement. Dat de pil nu in handen is van Mithra mag zelfs een mirakel genoemd worden.

Het Estelle-project groeide initieel binnen Uteron Pharma, dat eigendom was van Fornieri, Stijn Van Rompay en andere investeerders à la Roland Duchatelet (Melexis), Jos Slkuys (Saffelberg), Christian Dumolin (Trustcapital) en Eric Swenden (ex-Vandemoortele). Ze verkochten het bedrijf, waarna het in verschillende etappes uiteindelijk bij Actavis belandde. In 2015 slaagde Fornieri erin Estelle opnieuw los te weken uit de farmareus, voor een symbolische euro. Mithra nam daarbij ook de langetermijnverplichtingen over tegen de voormalige Uteron-aandeelhouders (inclusief Fornieri), maar zelfs dan nog mag het een bijzonder lucratieve overnamedeal genoemd worden.

Opvliegers

Estelle is één van de uithangborden van Mithra, maar niet het enige. Fornieri heeft van estetrol de kern van het bedrijf gemaakt dankzij de uitgekiende overname van het Nederlandse Donesta. Daarmee verwierf Mithra het recht om het nut van estetrol in tal van domeinen te onderzoeken. Dat resulteerde onder meer in Donesta, een medicijn om opvliegers tijdens de menopauze te onderdrukken.

Binnenkort starten voor Donesta de laatste, grootschalige patiëntenproeven. Donesta moet dus nog een grote hindernis nemen, maar analisten dichten ook dat medicijn een status van potentiële blockbuster toe.