Mithra sluit Canadese licentiedeal voor Donesta

Het farmabedrijf Mithra sluit een licentieakkoord met Searchlight Pharma voor de verdeling van Donesta, een kandidaat-middel tegen opvliegers in de menopauze, op de Canadese markt. Het aandeel veert door het nieuws fors op.

Mithra sluit een deal met Searchlight Pharma, al is die niet de Amerikaanse licentiedeal waarop beleggers in het farmabedrijf al lang zitten te wachten. Luidens de aankondiging ontvangt Mithra op termijn 'tot 17 miljoen euro' aan mijlpaalbetalingen via de Canadese licentiedeal voor de verdeling van het menopauzemiddel Donesta.