Mithra sluit commercieel akkoord in Taiwan

Mithra zal in Taiwan Tibelia verkopen, ook bekend als Livial. Het gaat om een hormonentherapie voor vrouwen in de menopauze. Het Luikse Mithra gaat hiervoor in zee met Pei Li, een lokaal farmabedrijf. Pei Li neemt een licentie op Tibelia en sluit ook een distributie-akkoord af met Mithra. Dit voor de komende tien jaar.

Menopauze

Volgens het farmabedrijf vertegenwoordigt de markt voor de menopauze in Taiwan zo'n 4,1 miljoen euro opbrengsten per jaar, maar hoeveel Mithra aan inkomsten denkt te halen uit deze overeenkomst, is niet vrij gegeven.

Mithra, in 1999 ontstaan als spin-off van de Universiteit van Luik, is een farmabedrijf gespecialiseerd in hormonenbehandelingen voor vrouwen. Het bedrijf is marktleider in anticonceptiemiddelen in ons land en werkt aan innovatieve natuurlijke hormonenbehandelingen die nog in op de markt zijn.