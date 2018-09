Mithra sluit cruciale deal rond anticonceptiepil Estelle

Na goede resultaten met patiëntenproeven met anticonceptiepil Estelle in augustus, heeft Mithra een partner te pakken om het middel op de belangrijke Europese markt te brengen. Het Luikse bedrijf sluit een licentie-akkoord met farmamultinational Gedeon Richter om het middel te verkopen in Europa en Rusland. Richter zal het middel onder een andere naam verkopen.

CEO François Fornieri zegt Gedeon Rochter de best mogelijke partner is voor Mithra in Europa en noemt het contract 'met voorsprong het belangrijkste uit de geschiedenis van Mithra. Gedeon Richter is een leider in gezondheidszorg voor vrouwen.'