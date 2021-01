Mithra-topman Fornieri aangehouden

De Luikse zakenman François Fornieri, bekend als topman van het beursgenoteerde farmabedrijf Mithra, moet de nacht in de cel doorbrengen. Fornieri wordt sinds woensdagochtend ondervraagd en is donderdag in verdenking gesteld.

Fornieri kwam in 2019 in opspraak in het dossier Nethys, de Luikse intercommunale groep die al jaren geteisterd wordt door schandalen. Fornieri is er bestuurder, maar wou in 2019 enkele activa van Nethys overkopen. Dat gebeurde totaal intransparant en volgens kenners aan veel te lage prijzen.