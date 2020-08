Mithra-topman stapt in kapitaal van topclub Standard

Mithra-oprichter en sterke man François Fornieri, een geboren en getogen Luikenaar, wordt voor de helft eigenaar van de voetbalploeg Standard Luik.

De 58-jarige Luikse zakenman François Fornieri koopt 50 procent van de aandelen van de voetbalclub Standard de Liège van Bruno Venanzi, die fortuin maakte met de energieleverancier Lampiris. Venanzi zocht al langer een investeerder omdat Standard er financieel niet goed voor staat en pas in tweede zit een licentie voor komend seizoen bemachtigde.

‘Ik sprak altijd mijn liefde uit voor mijn stad en de Rouches, waar ik vele jaren abonnee was’, zegt Fornieri op de website van de club met rode shirts. Venanzi blijft de voorzitter, maar zal de rol van gedelegeerd bestuurder met Fornieri delen. Fornieri, die ooit de vrouwenclub Standard Femina sponsorde en goed bevriend is met oud-voorzitter Luciano D’Onofrio, stapt ook in het vastgoedproject rond het Standard-stadion.

American Dream

De Italo-Belg maakte naam als sterke man van Mithra. Dat Waalse farmabedrijf, gespecialiseerd in anticonceptiemiddelen, richtte hij 20 jaar geleden op. Een van de grootaandeelhouders is Fornieri’s goede vriend Marc Coucke. Hij is ook peter van Fornieri’s zoon en voorzitter van de raad van bestuur van Mithra.

Fornieri’s levensloop leest als de Luikse variant van een American dream. Hij groeide op in een sociale woning in Grâce-Hollogne. Zijn vader, een Italiaanse staalarbeider, zag in zijn zoon een lasser. 'Dat zou hem trots hebben gemaakt,' zei hij daar ooit over, 'maar ik wilde meer.' Terwijl hij werkte als medisch vertegenwoordiger studeerde hij chemie.

Fornieri - steevast in pak met pochet en dure sportwagen - staat bekend als een uitstekend netwerker en verkoper, zowel in Wallonië als in Vlaanderen.

Fornieri - steevast in pak met pochet en dure sportwagen - staat bekend als een uitstekend netwerker en verkoper, zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Met een beurswaarde van zo’n 1 miljard euro maakte hij Mithra groot, met aanzienlijke leningen van de Waalse overheid. Mithra's beursgang begon in de businessseats van Club Brugge, zij hij eerder in De Tijd. Fornieri kan mannen als Lotus-topman Jan Boone, staalondernemer Louis Ide, vastgoedbons Bart Versluys en projectontwikkelaar Paul Gheysens vrienden noemen.

Nethys

Onbesproken is Fornieri niet. Begin dit jaar raakte bekend dat zowel de beurswaakhond FSMA als het parket een onderzoek is gestart naar handel met voorkennis door de Mithra-CEO. Afgelopen najaar werd een huiszoeking uitgevoerd in Fornieri’s privéwoning. Dat gebeurde in de nasleep van het Nethys-dossier, het Luikse semipublieke vehikel waar hij bestuurder was. In september raakte bekend dat Fornieri voor een volgens sommigen te lage prijs twee bedrijven uit de Nethys-stal - het telecombedrijf WIN en het windmolenpark Elicio - op de kop zou hebben getikt. Na commotie daarover zag Fornieri af van de koop en verbrak hij de banden met Stéphane Moreau, de gewezen Nethys-topman.