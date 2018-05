Mithra-topman zet overnamespeculatie in gang

'Mithra kan het Bayer van de toekomst worden. Maar als iemand 2 miljard euro biedt en onze onderzoeksprojecten versnelt, des te beter', aldus Mithra-topman François Fornieri.

Het aandeel Mithra schiet maandag op Euronext Brussel de hoogte in na uitspraken in L'Echo van François Fornieri. De Luikenaar is oprichter, CEO en grootaandeelhouders van het Waalse farmabedrijf Mithra. Ook het persagentschap Bloomberg pikte de uitspraken op waarna beleggers zich op het aandeel stortten.

Vorige week was het aandeel al met een kwart gestegen waardoor het bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 1 miljard euro is. Het bedrijf heeft twee potentiële blockbusters in huis met Donesta (tegen opvliegers in de menopauze) en Estelle (anticonceptiepil). Beide medicijnen zijn gebaseerd op estetrol, een natuurlijk hormoon dat wel eens de goudmijn van Mithra zou kunnen worden.

Mithra kan met Estetrol het Bayer van de toekomst worden. François Fornieri CEO Mithra

Fornieri is volop aan het onderhandelen met grote farmabedrijven die de verkoop van die producten in handen zullen nemen. Maar even goed kunnen die gesprekken uitmonden in een overname van het Waalse bedrijf. En Fornieri is daar a priori niet tegen, zo blijkt uit het interview met L'Echo. Op voorwaarde natuurlijk dat de juiste prijs geboden wordt en dat de lokale verankering in Luik gewaarborgd is.

Bayer

'Ik heb altijd UCB genomen als model voor Mithra. Maar ik denk dat we misschien meer op Bayer lijken. Wat Bayer groot gemaakt heeft, is aspirine. En Mithra kan met Estetrol het Bayer van de toekomst worden. Maar als dat sneller kan met anderen, waarom niet? Als iemand anders 2 miljard op tafel legt om onze onderzoeksprojecten verder en sneller te ontwikkelen, des te beter'.

Geneesmiddelen voor vrouwen lopen steeds meer in de kijker van grote farmabedrijven. Astellas betaalde vorig jaar nog 800 miljoen euro om het Waalse Ogeda in te lijven. Onder andere Fund+ (het fonds van Thrombogenics-oprichter Désiré collen) was een van de grote winnaars bij die deal.