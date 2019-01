Mithra zet zelf schouders onder laatste fase van potentieel stermiddel

Het Luikse biotechbedrijf heeft geen partner gevonden voor de dure en complexe laatste rechte lijn van Donesta, zijn middel tegen opvliegers.

Dat laat Mithra maandagochtend weten.

Mithra zegt over voldoende extra positieve informatie te beschikken om in het derde kwartaal van 2019 versneld aan die fase 3-studie van Donesta te beginnen. Fase 3 is de laatste fase voor de commercialisering van een middel, bij succes is de weg vrij voor de lancering van een middel als medicijn.

Maar het bedrijf zal die laatste rechte lijn wel zelf voor zijn rekening nemen. Daarmee bevestigt Mithra wat topman François Fornieri in september al in de Franstalige zakenkrant L'Echo had laten uitschijnen.

Het aandeel was na die uitspraak stevig gezakt: zo'n studie dragen zonder partner betekent extra risico. Er is veel geld en kennis nodig om van een potentiële kaskraker ook echt een succes te maken.

Geld is alvast geen probleem, maakt Mithra zich sterk. 'De kaspositie is sterk genoeg.' Voor de kennis kijkt Mithra naar twee Amerikaanse firma's die het in de arm neemt als consultants om het proces in goede banen te leiden: ICON en LBR.

Daarnaast wil Mithra een Chief Medical Officer recruteren, een medisch adviseur en vier specialisten in het begeleiden van klinische testen plus ondersteunende staf.