Moderna-CEO hoopt op grote doorbraak met coronavaccin

Of het de wereldschokkende ontdekking wordt waarop Stéphane Bancel al jaren hoopt, valt nog te bezien. Maar het nieuws waarmee Moderna - het Amerikaanse biotechbedrijf dat de Fransman nu al bijna tien jaar leidt - maandag uitpakte, is alvast bijzonder hoopgevend.

Moderna begon amper twee maanden geleden als eerste tests op mensen te doen met een potentieel coronavaccin. De resultaten daarvan blijken zeer positief te zijn. Moderna wilde bij een groep van 45 vrijwilligers nagaan of zijn kandidaat-vaccin überhaupt veilig is en geen al te grote bijwerkingen heeft. Dat is niet het geval, en bovendien is al duidelijk geworden dat het vaccin een immuunreactie uitlokt. Bij acht deelnemers die de volledige cyclus hebben doorlopen werden antilichamen tegen het coronavirus aangetroffen.

Moderna gaat nu tests uitvoeren bij een grotere groep vrijwilligers, wellicht al in juli. Het valt nog af te wachten hoe die uitdraaien. Het is niet uitzonderlijk dat dergelijke onderzoeken in een later stadium mislukken. Maar als de resultaten opnieuw positief zijn, hoopt Moderna al tegen deze herfst een vaccin beschikbaar te kunnen stellen voor een beperkte groep mensen, wellicht personeel in de gezondheidszorg.

Ook al zijn de testresultaten erg pril, voor beleggers volstonden ze om het gisteren op een gretig kopen te zetten. Op Wall Street trok het aandeel Moderna een spurt van 25 procent. De Eurostoxx50, de graadmeter met de 50 grootste Europese aandelen, won ruim 5 procent.

Software van het leven

En zeggen dat Moderna-topman Stéphane Bancel nog had getwijfeld toen hij in 2011 werd gepolst om CEO te worden van de Amerikaanse biotechbelofte. De intussen 47-jarige chemicus uit Marseille, die ooit nog de Belgische tak van farmagroep Eli Lilly leidde, stond op dat moment aan het hoofd van BioMérieux, de Franse labogigant waar wereldwijd 12.000 mensen werken en die toen een jaaromzet van 2 miljard dollar draaide. Als hij werd geheadhunt, dan was het door grote farmareuzen die makkelijk het dubbele in omvang waren van BioMérieux. Dan is een aanbod van een biotechstart-up met slechts één werknemer en nog geen product niet zo aantrekkelijk.

Toch was Bancel al snel gecharmeerd door de technologie waarmee Moderna het verschil probeert te maken. Het biotechbedrijf zet in op mRNA, een soort genetische code die aan lichaamscellen zegt welke eiwitten ze moeten produceren. Op die manier kan je cellen programmeren zelf ‘medicijnen’ aan te maken om bepaalde ziektes aan te pakken. Op basis van die ‘software van het leven’, zoals Bancel het noemt, heeft Moderna nu al een twintigtal vroege onderzoeksprogramma’s lopen tegen onder meer kanker, het zikavirus, hartziektes en nu dus ook het coronavirus.

Miljardair

‘Er staan geen limieten op wat we kunnen doen', liet een dolenthousiaste Bancel optekenen, toen Moderna anderhalf jaar geleden naar de beurs trok. De groep haalde toen ruim 600 miljoen dollar op, waardoor het de grootste beursgang ooit werd in de biotechsector.