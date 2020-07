Moderna start eind juli finale onderzoeksfase coronavaccin

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna start op 27 juli als eerste bedrijf de finale fase van de klinische tests voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus.

Dertigduizend mensen zullen deelnemen aan de finale fase van de studie in de Verenigde Staten. De helft van hen krijgt een dosis van 100 microgram van het vaccin, de anderen een placebo.

Het eerste doel van de studie is om alle symptomen van covid-19 te voorkomen. De secundaire doelstellingen zijn onder meer de preventie tegen een SARS-CoV-2-infectie. De studie zou op 27 oktober afgelopen moeten zijn, laat Moderna in een persbericht weten.

Na deze derde fase kunnen de regulatoren in principe beslissen om het vaccin al dan niet beschikbaar te maken op de markt.

Wetenschappers waarschuwen wel dat de eerste vaccins die op de markt komen niet automatisch de meest veilige of efficiënte vaccins zullen zijn.

Uit vroege resultaten van de studie, die dinsdag werden gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, blijkt dat het vaccin van Moderna erin slaagt om een immuunrespons te veroorzaken met milde bijwerkingen. Het is volgens nieuwszender CNN de eerste keer dat resultaten van een studie naar een Amerikaans kandidaat-vaccin in een wetenschappelijk tijdschrift wordt gepubliceerd.

Moderna meldt dat het, als alles goed gaat in de toekomstige studies, vanaf 2021 ongeveer 500 miljoen vaccins per jaar zou kunnen afleveren en mogelijk zelfs een miljard dosissen per jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het kandidaat-vaccin van Moderna een van de 23 mogelijke vaccins die momenteel wereldwijd getest worden.

Anderhalf jaar

Volgesn Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten, zou een vaccin tegen het coronavirus wereldwijd beschikbaar kunnen zijn binnen anderhalf jaar.

'Ik ben momenteel veel optimistischer in verband met het bekomen van een vaccin dat niet alleen in de VS beschikbaar is, maar waarvan er voldoende dosissen zijn voor mensen overal ter wereld die het niet kunnen betalen of die zich in een situatie bevinden dat het moeilijk is om zich te laten vaccineren', zei de specialist tijdens een onlineconferentie van de universiteit van Georgetown (Washington DC). 'Ik hoop dat het moment redelijk dichtbij is. Als ik zeg dichtbij, dan denk ik aan een jaar, anderhalf jaar.'

Fauci voegt nog toe dat de bedrijven die vaccins produceren hem gezegd hebben dat ze tot een miljard dosissen kunnen leveren, veel meer dan er Amerikanen zijn.