Moderna test in juli coronavaccin op 30.000 mensen

Een dag nadat de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson heeft aangekondigd zijn kandidaat-vaccin sneller dan verwacht te testen, schakelt ook zijn landgenoot Moderna een versnelling hoger.

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna begon amper twee maanden geleden als eerste een potentieel coronavaccin te testen. Nadat de eerste resultaten midden mei zeer positief bleken, gaat de groep het middel nu op een grotere schaal testen. In samenwerking met de Amerikaanse overheid test Moderna zijn kandidaat-vaccin in juli uit op 30.000 vrijwilligers.

Het hoofddoel van dat nieuwe grootschalige onderzoek is na te gaan of mensen die het vaccin toegediend krijgen geen symptomen van Covid-19 meer vertonen. Daarnaast wil Moderna onderzoeken of het testvaccin ook de ernstigste gevallen, waarbij patiƫnten gehospitaliseerd moeten worden, kan vermijden.

Beleggers reageerden donderdag alvast enthousiast: Moderna , dat dit jaar al verdrievoudigd is in waarde op de beurs, schoot tot ruim 3 procent hoger.

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson had woensdag bekendgemaakt dat het half juli begint aan de klinische testen van zijn kandidaat-vaccin tegen Covid-19. Dat is twee maanden sneller dan verwacht. Het onderzoek zal worden uitgerold in de Verenigde Staten en in Belgiƫ.