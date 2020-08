Moderna-vaccin geeft goede resultaten bij ouderen

Het covidvaccin van de farmagroep Moderna bracht de productie van antilichamen op gang in een test op 20 oudere proefpersonen.

Het Amerikaanse bedrijf, dat mee vooroploopt in de wedloop naar een vaccin tegen Covid-19, maakte de resultaten van de fase 1-test woensdag bekend in een presentatie voor de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Voor de test werden 20 mensen van ouder dan 55 jaar ingeënt. Ze bleken ‘consistent hoge niveaus’ van antistoffen te produceren die vergelijkbaar waren met de niveaus die bij jonge volwassenen worden aangetroffen. Dat is hoopgevend omdat oudere mensen vaak een minder grote respons vertonen op vaccins.

Voor de test werd een dosering van het vaccin gebruikt (100 microgram) die nu ook op grotere schaal wordt uitgetest. Er werden geen ernstige bijwerkingen vastgesteld, zegt Moderna. Uit eerdere gepubliceerde tests was al gebleken dat het vaccin goede resultaten gaf bij jonge proefpersonen.

De resultaten van de grootschalige fase 3-test die in de VS loopt, zouden mogelijk al op het einde van de herfst bekend worden. Als die goed zijn, is het vaccin rijp voor massaproductie.