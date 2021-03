Moderna-vaccin nu ook getest op baby's

Het geneesmiddelenbedrijf Moderna is gestart met het testen van zijn coronavaccin op baby's vanaf zes maanden. Ook kinderen onder de 12 jaar krijgen in deze proeffase een prik.

Het Amerikaanse biotechbedrijf verwacht in de proeffase 6.750 gezonde baby's en kinderen in de Verenigde Staten en Canada te prikken. Hoeveel er al precies een spuitje kregen, wou het bedrijf niet zeggen.

Minderjarigen

De coronavaccins die vandaag al op de markt zijn, werden in eerste instantie op gezonde volwassen proefpersonen getest. Daarna zijn kinderen en minderjarigen aan de beurt. Als nieuwe medicatie bij de mens wordt getest, zijn vaak eerst gezonde volwassenen aan de beurt, nadien volgen kinderen. Dat is niet anders bij coronavaccins.

Ook andere producenten van coronavaccins testen momenteel op kinderen, maar nog niet op baby's. Vorige maand is AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk begonnen met proeven bij kinderen van 6 jaar en ouder.

Pfizer-BioNTech test zijn vaccin bij kinderen van 12 tot 15 jaar, en is van plan over te stappen op jongere groepen. Het product is in de Verenigde Staten al toegelaten voor gebruik bij kinderen van 16 jaar en ouder. Ook Johnson & Johnson zei al dat het zijn coronavaccin zal testen op baby's en jonge kinderen nadat het eerst oudere kinderen aan de beurt zijn.