Moderna wil begin 2022 tests met omikronvaccin starten

Om de opmars van de besmettelijke omikronvariant te stuiten zetten veel landen in op een doorgedreven boostercampagne. Daarbij wordt een herhalingsprik met de bestaande coronavaccins gezet, omdat aangepaste dosissen tegen de omikronvariant nog niet voorhanden zijn. In ons land krijgt iedereen een herhalingsprik met het Pfizer- of Moderna-vaccin.