Moedergroep Omega Pharma krijgt klap op de beurs

De Iers-Amerikaanse farmareus Perrigo, de eigenaar van Omega Pharma, krijgt op de beurs een klap van 20 procent omdat de Ierse fiscus 1,6 miljard euro eist.

Perrigo noteert op de New Yorkse beurs , maar heeft zijn hoofdzetel in Dublin, Ierland. De fiscale zaak draait rond Elan Pharma, een Iers bedrijf dat in 2013 door Perrigo overgenomen werd. Volgens de Ierse fiscus heeft Elan in dat jaar veel te weinig belastingen betaald omdat de verkeerde belastingvoet toegepast werd.

De belastingdiensten vorderen 1,64 miljard euro terug, boetes niet inbegrepen. Het gaat om de grootste terugvordering door de Ierse fiscus sinds de zaak-Apple. Hoewel Perrigo in beroep gaat en de zaak jaren kan aanslepen, hebben beleggers er geen goed oog in. De beurskoers duikelde in een eerste reactie 20 procent lager, tot 41,7 dollar.

Elan Pharma had in april 2013, nog voor Perrigo de nieuwe eigenaar werd, de intellectuele rechten voor Tysabri, een middel tegen multiple sclerose, verkocht aan zijn sectorgenoot Biogen Idec. Daarbij werd een belastingvoet van 12,5 procent toegepast terwijl dat 33 procent moest zijn, zegt de Ierse fiscus. De belastingen moeten dus herberekend worden.

Niet alleen het hoge bedrag veroorzaakte een schok bij beleggers. De analisten van beurshuis Wells Fargo zijn vooral onthutst dat het management drie weken talmde om met het nieuws naar buiten te komen.

Dreun voor Coucke

Perrigo is in België vooral bekend als de eigenaar van Omega Pharma. Marc Coucke, de costichter van Omega Pharma die het bedrijf aan de Amerikanen verkocht, deelt mee in de malaise bij Perrigo. Sinds die deal bezit hij 5,4 miljoen Perrigo-aandelen. Zijn virtuele verlies kort na de opening van de Amerikaanse beurs bedroeg 54 miljoen dollar (10 dollar per aandeel).