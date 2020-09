Mogelijk tweede probeemgeval voor vaccin AstraZeneca

In de VS werd het testprogramma evenwel niet opnieuw opgestat. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond eiste bijkomende veiligheidschecks voor het middel. Er is in de VS tevens grote druk op vaccinproducenten om meer openheid te bieden over de testresultaten.

Ruggenmergontsteking

AstraZeneca publiceerde zaterdag in de VS daarom een protocol om meer openheid te bieden over de testresultaten. Volgens de New York Times wordt in dit lijvige dossier gewag gemaakt van een tweede geval met ernstige neurologische bijwerkingen, met name een ontsteking van het ruggenmerg. Dat is dezelfde aandoening die AstraZeneca deze maand al dwong tot een tijdelijke stopzetting van de testen.