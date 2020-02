Mysterie rond Sequana Medical is opgelost

De mysterieuze investeerder die 5 miljoen euro in Sequana pompte, is gekend: Marc Nolet, de ondernemer achter het Luikse succesverhaal Physiol dat voor honderden miljoenen euro werd verkocht.

Het beursgenoteerde Sequana Medical haalde onlangs 19 miljoen euro vers kapitaal op. Vijf miljoen daarvan kwam van een 'ervaren ondernemer en investeerder in medische apparatuur'. De naam werd toen niet gemeld, maar wordt nu toch bekend via een transparantiemelding waaruit blijkt dat de vennootschap GRAC een belang van 5,32 procent heeft opgebouwd.

Achter die firma schuilt Marc Nolet de Brauwere, vooral gekend van het Luikse bedrijf Physiol dat ooglenzen en - implantaten produceert voor onder meer patiënten met cataract of staar.

Amper tien dagen na de investering, heeft de man al een aardig rendement op zak. De nieuwe aandelen werden uitgegeven aan 6 euro per stuk, terwijl de aandelenkoers is opgelopen tot boven 7 euro.

Bestuurder

Nolet nam eind jaren negentig - met een zakenpartner - de controle over de spinoff van de Luikse universiteit. Het duo bouwde het bedrijf fors uit en verkocht in 2015 de helft van de aandelen. In 2018 stapten de twee volledig uit het bedrijf, bij de volledige verkoop aan Beaver-Visitec. Een overnameprijs werd niet vrijgegeven, maar in de wandelgangen deed een bedrag van meer dan 400 miljoen euro de ronde. Physiol haalde in 2018 een omzet van 56,1 miljoen euro en een bedrijfswinst van 28,9 miljoen euro.

Nolet is nog steeds CEO van Physiol, en zetelt in het bestuur van enkele medtech- en biotechbedrijven waaronder Bone Therapeutics, Cardiatis en Istar Medical. Hij investeerde een dik jaar geleden ook al in 3D-Side, gespecialiseerd in het 3D-printen van implantaten voor patiënten met schedelbreuken of botkanker.