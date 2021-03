Nederland stopt twee weken met vaccin AstraZeneca

Onze noorderburen leggen tot eind maart inentingen met het AstraZeneca-vaccin uit voorzorg, en in afwachting van verder onderzoek, stil.

Zondag legden alweer twee Europese landen althans tijdelijk inentingen met het coronavaccin van het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca stil. Zowel Nederland als Ierland stoppen 'uit voorzorg'. In Nederland loopt de pauze al zeker twee weken, tot 28 maart. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) volgt daarmee het advies van de Nederlandse medicijnenautoriteit CBG.

De CBG stelt dat er dit weekend nieuwe informatie bijkwam, anders dan de eerdere 'beperkte aantal klachten van trombose na vaccinatie', waar de autoriteit zich voor het weekend nog op baseerde. Uit Denemarken en Noorwegen, die eerder deze week vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin stillegden, kwamen volgens de CBG zes nieuwe meldingen van mogelijke bijwerkingen. Het gaat om bloedklontering (trombose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Nederland zijn er nog geen gevallen gekend.

Pauzeknop

De medicijnenwaakhond beklemtoont dat er nog geen oorzakelijk verband is aangetoond en wacht op de uitkomst van het onderzoek van het Europese PRAC-comité. Dat is het subcomité van het Europese medicijnenagentschap dat oordeelt over de veiligheid van medicijnen voor mensen. 'We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken', stelt De Jonge. Woensdag zijn het ook verkiezingen in Nederland, waar de vaccinatiecampagne ook nog geen doorslaand succes is.

De beslissing van Nederland hangt als een wolk boven ons land. De federale taskforce vaccinatie besliste zaterdag nog om de inentingen met het AstraZeneca-vaccin voorlopig gewoon door te zetten. 'Er is geen enkele reden om de vaccinatie met AstraZeneca stop te zetten', klonk het zaterdag. Het AstraZeneca-vaccin is ook een belangrijke factor in de '11-juli-belofte' van de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Die beloofde net zondag dat tegen de Vlaamse feestdag elke 18-plusser minstens één dosis zal hebben gekregen. Om dat te halen, rekent ons land op de levering van telkens 4,6 miljoen dosissen van zowel Pfizer als AstraZeneca. Over de zekerheid of AstraZeneca die kan leveren hangt - in tegenstelling tot bij Pfizer - sowieso de nodige mist. Maar als AstraZeneca tijdelijk moet afhaken door veiligheidsbesognes liggen de kaarten weer anders. Al kan Johnson & Johnson mogelijk fungeren als invaller.

Nazicht

Het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca reageerde net zondagavond op de meldingen van bloedklonters bij mensen die het vaccin al kregen toegediend. 'Een zorgvuldig nazicht van alle beschikbare veiligheidsgegevens van de meer dan 17 miljoen gevaccineerden heeft aangetoond dat er geen verhoogd risico is op longembolie, diepveneuze trombose of trombocytopenia, in eender welke leeftijdsgroep, geslacht, lot van het vaccin of in eender welk land', stelt AstraZeneca.