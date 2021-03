Nederlandse Fagron-concurrent strijkt nu ook neer in België

Magis Pharma in Kontich levert honderden grondstoffen voor apothekers in ons land, zoals ethanol voor de bereiding van ontsmettende handgel.

Het Nederlandse Ceban, een producent van apothekersbereidingen, neemt een meerderheidsbelang in het Belgische Magis Pharma en komt zo ook in België in het vaarwater van Fagron.

Ceban - voluit de Centrale Bereidingsapotheek Nederland - een specialist in apothekersbereidingen uit Breda, neemt een niet nader genoemd meerderheidsbelang in Magis Pharma in Kontich. Dat levert meer dan 500 grondstoffen aan Belgische apothekers, waaronder cortisone voor zalf en ethanol voor de bereiding van ontsmettende handgel. Meer details worden over de deal niet bekendgemaakt.

Ceban, gespecialiseerd in op maat gemaakte bereidingen - pillen, crèmes, gels... - voor Nederlandse apothekers, was al een te duchten concurrent in Nederland voor de beursgenoteerde Nederlands-Belgische apotheekbereider Fagron, die kampt met een kwakkelende beurskoers sinds het niet geheel overtuigende jaarrapport op 11 februari. Daarbij baarde vooral de vertraging van de groei in Europa analisten zorgen.

Bovendien zag Fagron in Nederland recentelijk nog een nieuwkomer op het speelveld verschijnen: Ace Pharmaceuticals, nota bene geleid door twee Fagron-veteranen, dat begin vorig jaar een nieuwe fabriek voor apothekersbereidingen in Nederland opende en ook al een juridische entiteit in ons land heeft opgericht.

Het Nederlandse Ceban zet nu voet aan de grond op de Belgische markt, waar Fagron de dominante speler is. Saillant detail: de voorzitter van Ceban, in handen van de private-equitygroep Bencis, is ook een Fagron-oudgediende: oud-CEO Hans Stols.

Speuren naar overnames

De deal tussen Ceban en Magis Pharma onderstreept de toegenomen concurrentie in de Benelux-markt, aldus ING-analist Stijn Demeester. ‘Alle drie de spelers in de Lage Landen - Fagron, Ceban en Ace Pharmaceuticals - speuren naar overnames in de naburige markten om de verzadigde thuismarkt te compenseren. Internationalisering moet Ceban helpen de beperkte groei op de Nederlandse markt, als gevolg van de concurrentie tussen die drie spelers, te doorbreken.’

Demeester stipt aan dat het wettelijk kader in Nederland anders is dan in België. ‘België is een grondstoffenmarkt. Door de wetgeving kunnen spelers als Fagron hier niet op grote schaal bereidingen maken en aan lokale apothekers leveren. In Nederland mag dat wel. Ceban maakt bereidingen en levert aan apothekers.’

‘Alleen hadden zij tot nu toe geen grondstoffenproductie in huis en moesten ze die elders aankopen', aldus Demeester. 'Dankzij hun belang in Magis Pharma hebben ze dat nu wel en zullen ze dankzij die verticale integratie allicht betere marges halen. De coronacrisis toonde alleszins dat het goed is over lokale productiecapaciteit te beschikken, zodat je niet te afhankelijk bent van bijvoorbeeld grondstoffen uit Azië.’

‘Tegen ons plafond’

Bij Magis Pharma zien ze alleen maar voordelen in de deal met Ceban. ‘Wij groeiden tot dusver elk jaar meer dan 30 procent’, zegt Daan Bergers, een van de aandeelhouders van Magis Pharma, die general manager blijft na de instap van Ceban. ‘Maar we kwamen bijna tegen ons plafond en moesten dus naar het buitenland kijken.’

Magis Pharma Hoofdzetel in Kontich, 45 werknemers.

Levert honderden grondstoffen voor apothekers in België, waaronder cortisone voor zalf en ethanol voor de bereiding van ontsmettende handgel.

Omzet (2020): 10 miljoen euro.

Ebitda (brutobedrijfswinst - 2020): 2 miljoen euro.

‘Ceban heeft ook die ambitie en beschikt dankzij eigenaar Bencis wel over de nodige middelen. Als zij straks pakweg in Duitsland een deal sluiten, kunnen we daar voortaan ook leveren. In onze business draait alles rond volume en grote klanten.’

Op korte en middellange termijn verwacht ING-analist Demeester dat de concurrentie van Ceban voor Fagron op de Belgische markt beperkt zal blijven. ‘Net omdat het de vraag is in hoeverre Ceban, wegens de Belgische wetgeving, op onze markt zijn rol van producent van apothekersbereidingen kan spelen.’