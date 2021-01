Nethys-affaire doet tandem Fornieri-Moreau wankelen

Nicolas Keszei et Julien Balboni

Nu het gerecht in de Nethys-affaire schakelt staan de schijnwerpers op twee gewezen hoofdrolspelers bij de Luikse intercommunale: Mithra-CEO François Fornieri en gewezen Nethys-topman Stéphane Moreau.

Het gerechtelijk onderzoek naar de Nethys-affaire, de Luikse intercommunale die al jaren door schandalen geteisterd wordt, raakte deze week in een stroomversnelling en richt het vizier onder meer op twee gewezen hoofdrolspelers: de Luikse zakenman François Fornieri, bekend als de topman van het farmabedrijf Mithra, en Stéphane Moreau, oud-kopstuk van de Parti Socialiste en gewezen Nethys-topman.

'Mithra is geen onemanshow' Het aandeel van het farmabedrijf Mithra hield vrijdag - na een forse initiele duik van 9 procent - grotendeels stand. De berichten dat topman François Fornieri is aangehouden en de nacht in de cel heeft doorgebracht, jagen beleggers allerminst weg. ‘Ik denk dat vooral kleine investeerders opgeschrikt waren door het nieuws en het zekere voor het onzekere wilden nemen’, zegt Lenny Van Steenhuyse, analist van KBC Securities. ‘Puur operationeel zal er weinig impact zijn. In België leeft misschien de perceptie dat Mithra een onemanshow is van Fornieri, maar dat is niet zo.’

Eerst raakte bekend dat Fornieri sinds donderdag in een Luikse cel zit en dinsdag voor de raadkamer moet verschijnen, nadat hij in verdenking is gesteld voor verduistering bij het uitoefenen van een publieke functie en voor misbruik van vennootschapsgoederen.

Directieleden

Donderdagavond werden behalve Fornieri nog twee andere voormalige directieleden van Nethys in verdenking gesteld voor dezelfde feiten als de Mithra-topman. Het gaat om Pierre Meyers en Jacques Tison. Meyers blijft aangehouden, Tison is vrijgelaten onder voorwaarden.

Fornieri, een voormalige Waalse Manager van het Jaar, kwam in opspraak omdat hij destijds als voorzitter van het Nethys-remuneratiecomité een cruciale rol speelde. Er was veel te doen over diverse miljoenenvergoedingen voor het management rond Stéphane Moreau, die eind 2019 aan de deur gezet werd als gedelegeerd bestuurder van Nethys.

De intercommunale groep zou creatieve oplossingen hebben bedacht om plafonds op vergoedingen voor publieke functies te omzeilen. Als voorzitter van het remuneratiecomité liet Fornieri meer dan 15 miljoen euro aan omstreden ontslag- en andere vergoedingen passeren voor ex-CEO Moreau, directielid Bénédicte Bayer en voormalig financieel directeur Pol Heyse. Ook zij werden vrijdag ondervraagd door de onderzoeksrechter.

Fornieri’s advocaten bevestigen dat hij lang ondervraagd is over de managementvergoedingen bij Nethys. Fornieri houdt vol dat hij altijd de wetten heeft gerespecteerd en dat hij in het belang van de vennootschap handelde.

Moreau, de oud-burgemeester van Ans, werd eind 2019 aan de deur gezet bij Nethys na een wekenlange schandaalsfeer rond de geheime verkoop van het Waalse telecombedrijf VOO, het groenestroombedrijf Elicio en het IT-bedrijf Win, waar Fornieri een stevige hand in had.

Snel bleek dat het bestuur een ondoorzichtige uitverkoop van activa, waaronder het telecombedrijf VOO, had georganiseerd. Fornieri lag toen zwaar onder vuur omdat hij met een eigen vehikel, Ardentia, een aantal activiteiten van Nethys wou overnemen.

0 euro

De verkoop van Elicio, de windparkenportefeuille van Nethys, aan een vennootschap van Fornieri voor 0 euro gebeurde in alle stilte en zonder biedproces. Een kenner bestempelde dat in De Tijd als een 'gigantische hold-up'. Ook de verkoop van Nethys' IT-dochter Win aan Fornieri was een schimmige deal.

De zaak-Nethys leidde tot hevige politieke reacties in Franstalig België. De Waalse regering vond dat de maat vol was. Het management en het bestuur van Nethys werden vernieuwd. Die eisten dat de omstreden verkopen werden geannuleerd. Door alle commotie trok Fornieri zich terug als koper van Nethys-activa.

Fornieri dook vorig jaar ook op in een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis. De Mithra-topman zou in 2019 op de rekening van een vriend grote bedragen hebben gestort om er Mithra-aandelen mee te kopen.