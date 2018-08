Neusspray tegen epilepsie van UCB op weg naar goedkeuring

Midazolam van UCB biedt een oplossing voor een 'high unmet need', of een hoge medische nood. Daarom staat de Food & Drug Administration (FDA) de neusspray een verkorte procedure ter goedkeuring toe.

Levensreddend

Het geneesmiddel krijgt de speciale behandeling na positieve resultaten uit een fase 3-studie , bij 292 patiënten. Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de spray levensreddend is bij een epileptische aanval. Epileptische aanvallen zijn doorgaans onvoorspelbaar en daarom is het belangrijk om altijd een geneesmiddel bij de hand te hebben.

UCB zegt met midazolam een aanvullend product in huis te hebben op zijn andere epilepsie-geneesmiddelen. Naar schatting zouden 150.000 patiënten in de Verenigde Staten alleen, baat hebben bij het geneesmiddel.

UCB is al jaren marktleider in epilepsiemiddelen, met Keppra, Briviact en Vimpat. Die drie brachten in 2017 1,84 miljard euro inkomsten op, of bijna de helft van de groepsomzet.