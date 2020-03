Nieuw UCB-medicijn tegen epilepsie mag in de vuilnisbak

UCB mag een streep trekken door padsevonil. Dat moest het vierde epilepsiemedicijn van het farmabedrijf worden, maar alles wijst erop dat het niet zover komt. Een fase 2b-studie leverde niet de gewenste resultaten. Patiënten waren niet beter af met padsevonil dan met een placebo.

Het bedrijf dacht met padsevonil een oplossing in huis te hebben voor epilepsiepatiënten die al meerdere medicijnen hebben geprobeerd maar daar keer op keer resistentie tegen opbouwen. Die patiëntengroep is best groot, goed voor zowat een kwart van alle gevallen.

In een eerdere, kleinere studie met 55 patiënten had padsevonil nochtans indruk gemaakt. Het aantal epilepsieaanvallen daalde met 55 procent. Bij 31 procent van de patiënten was een daling met meer dan 75 procent merkbaar. Analisten hielden er al rekening mee dat UCB die cijfers niet zou kunnen repliceren omdat in de fase 2b-studie ook minder zware gevallen werden opgenomen.

