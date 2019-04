Nieuw biotechbedrijf gebouwd met Argenx-technologie

Agomab Therapeutics gaat in Gent van start met 21 miljoen euro startkapitaal en haalt meteen een topmanager van Argenx aan boord.

De start-up combineert technologie van het beursgenoteerde Argenx met wetenschappelijke expertise van de Italiaanse wetenschapper Paolo Michieli. Die werkte aan de universiteit van Turijn twintig jaar lang aan het ontrafelen van 'hepatocyt groeifactor' (HGF), een stof die in ons lichaam aanwezig is en - voornamelijk in de lever en longen - een rol speelt in algemene processen zoals celgroei, celdeling en survival.

Het potentieel in de geneeskunde is al langer gekend, maar er een medicijn van maken bleek niet eenvoudig omdat de stof snel afbreekt in het lichaam. Samen met Argenx is het team er evenwel in geslaagd specifieke antilichamen te ontwerpen die de werking van HGF nabootsen.

'Onze benadering is breed toepasbaar. We hebben vele shots op goal. We bieden potentieel om beschadigde lichaamsweefsels te herstellen. Tim Knotnerus CEO Agomab Therapeutics

Agomab nam een exlcusieve licentie op de Argenx-technologie en heeft de ambitie om medicijnen te ontwikkelen voor een brede waaier aan ziektes. 'Onze benadering is breed toepasbaar. We hebben vele shots op goal', zegt Tim Knotnerus. 'We bieden potentieel om beschadigde lichaamsweefsels te herstellen.' Het bedrijf zal de focus leggen op moeilijk behandelbare auto-immuunziektes degeneratieve aandoeningen en fibroses maar specifieke ziektes wil de topman nog niet vrijgeven.

Israël

Agomab krijgt meteen 21 miljoen euro mee, om op meerdere fronten te strijden en klinische testen op te starten. Naar Belgische normen is dit een straffe kapitaalronde. Enkel het Leuvens Aelin Therapeutics deed in 2017 beter. Die haalde toen 27 miljoen euro startgeld op om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Onder andere farmabedrijven Novartis en Boehringer Ingelheim staken geld toe. Het Duitse farmabedrijf is ook deze keer van de partij. Andere investeerders zijn het Belgische V-Bio Ventures (dat de lead neemt), Advent (Frankrijk), Omnes (Frankrijk) en Pontifax (Israël).

Overstap van Argenx

Agomab zal zich vestigen in Gent en telt momenteel drie manager waaronder ook de Duitser Torsten Dreier. Hij werkte eerder bij Ablynx en stond zelfs mee aan de wieg van Argenx waar hij Chief Development Officer was.