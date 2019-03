Nieuwe CEO bij Celyad

Petti kwam vorig jaar aan boord bij Celyad en combineert financiële en labokennis. Voor zijn overstap werkte hij bij de investeringsbanken Well Fargo en William Blair. Aan het begin van zijn carrière was hij onderzoeker bij OSI Pharmaceuticals.

Homsy richtte het bedrijf 12 jaar geleden op als Cardio3 Biosciences. Toen focuste het nog op stamceltherapie voor hartfalen. Cardio3 trok in 2013 naar de Brusselse en Parijse beurzen, maar zijn belangrijkste product, C-Cure, flopte.

Ondertussen had het bedrijf, omgedoopt tot Celyad met een extra notering op Nasdaq, zich dankzij een overname omgeturnd tot een specialist in de zogenaamde CAR-T-celtherapie voor de bestrijding van bloedkankers.

Onderzoek

Het bedrijf zit nog volop in de onderzoeksfase. Vorig jaar werd een omzet van 3,1 miljoen euro geboekt. Door de hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling (23,6 miljoen euro) leed het bedrijf een nettoverlies van 37,4 miljoen euro.

Celyad kon de cashburn wel verminderen van 31,2 miljoen euro in 2017 naar 27,2 miljoen euro in 2018. Het heeft nu nog 49,7 miljoen euro in kas, wat volstaat tot midden volgend jaar.