Nieuwe CEO bij Johnson & Johnson

Gorsky maakte een steile carrière bij J&J, het moederbedrijf boven Janssen Pharmaceutica. Sinds 2012 was hij CEO, en in januari geeft hij de scepter door.

Gorsky stuurt momenteel nog 136.000 werknemers aan, waarvan enkele duizenden in ons land, voornamlijk in Beerse en Geel.

Overnames

Gorsky realiseerde onder meer een reeks overnames, waarbij die van het Europese Actelion in 2017 het meest tot de verbeelding sprak. J&J betaalde toen 30 miljard dollar om stevig voet aan grond te krijgen in de wereld van medicijnen voor zeldzame ziektes.

Rechtszaken

Maar het was niet allemaal rozengeur en manenschijn voor Gorsky. Denk aan de miljardenboete die het bedrijf moest betalen in een rechtszaak over zijn talkpoeder dat kankerverwekkend zou zijn. Bovendien werd J&J ook genoemd in de Amerikaanse opioïdencrisis.