'Nieuwe coronapil halveert sterfgevallen en hospitalisaties'

Merck en partner Ridgeback Biotherapeutics monitorden in hun onderzoek 775 volwassen coronapatiënten met 'matige tot gemiddelde' symptomen. Alle deelnemers hadden een verhoogd risico op ernstige ziekte door gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes of hartaandoeningen.

Klinische impact

7,3 procent van de deelnemers die molnupiravir slikten, kwamen binnen 30 dagen in het ziekenhuis terecht of overleden aan het virus. Bij de groep die het placebo kreeg, was dat 14,1 procent. Na de eerste maand waren er geen overlijdens meer in de groep die de coronapil kreeg. In de placebogroep stierven in die periode acht mensen.