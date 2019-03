Nieuwe grote tegenslag in onderzoek naar middel tegen alzheimer

Het Amerikaanse biotechbedrijf Biogen zet een punt achter zijn onderzoek naar een geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer. De studie zat nochtans al in fase 3, de laatste fase voor de marktlancering.

Biogen werkte jaren samen met het Japanse Eisai aan een middel tegen alzheimer en dementie, aducanumab. Maar de biotechbedrijven hebben beslist er de stekker uit te trekken. Een onafhankelijk team van experts heeft hen erop gewezen dat het geneesmiddel hoogstwaarschijnlijk niet de verhoopte doelstellingen haalt en niet efficiënt genoeg is.

Het onderzoek naar aducanumab zat nochtans in de laatste fase voor het geneesmiddel op de markt zou komen. In die fase 3 worden patiënten getest. Ook de andere onderzoeksprogramma's van Biogen en Eisai naar een middel tegen alzheimer, die zich in eerdere fases bevinden, worden stopgezet.