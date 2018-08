Nieuwe immunotherapie remt tumorgroei af

Gentse wetenschappers hebben een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van immunotherapie in de strijd tegen kanker.

Eiwit

En er is meer. 'Onze behandeling remt bij muizen niet enkel de primaire tumorgroei af, maar biedt ook bescherming tegen niet-behandelde tumoren en uitzaaiingen', stelt professor Saelens. 'Het immuunsysteem herkent immers ook kankercellen op andere plekken in het lichaam, als gevolg van de confrontatie met de gedode cellen in de behandelde tumor.'

De bevindingen van de wetenschappers zijn gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Nature Communications. De onderzoekers onderstrepen dat hun verwezenlijkingen de basis kunnen vormen voor nieuwe therapieën , maar dat het ontwikkelingstraject nog jaren in beslag neemt.

In tegenstelling tot chemo- en radiotherapie worden bij immuuntherapie geen gezonde cellen beschadigd. Immunotherapie zorgt voor extra levensjaren en bovendien een heel goede levenskwaliteit, omdat de behandeling beter verdragen wordt. Het nadeel is dat de therapie in vele gevallen nog in de ontwikkelingsfase zit. Voor een aantal soorten kankers zijn er echter wel al goede behandelingen.