Nieuwe kapitein gezocht voor schip van 5 miljard euro...

Het biotechbedrijf Galapagos stapelde de tegenvallers op, maar heeft miljarden ter beschikking om zich heruit te vinden na het vertrek van oprichter Onno van de Stolpe.

Het aandeel van Galapagos koerste dinsdag bijna 8 procent hoger na de aankondiging van het vertrek van Onno van de Stolpe, de ambitieuze Nederlander die het bedrijf in 1999 mee oprichtte. Van de Stolpe bracht het bedrijf naar de beurs, haalde miljarden kapitaal op en kon met de reumapil Jyseleca (filgotinib) een eerste product in Europa op de markt brengen. Maar hij moest het voorbije anderhalf jaar de ene tegenslag na de andere aankondigen. Dat de beurskoers stijgt, is geen teken van wantrouwen van de beleggers in van de Stolpe, maar wellicht een opluchting dat gewerkt kan worden aan een doorstart naar een Galapagos 2.0.

Wat is er gebeurd? Onno van de Stolpe, de CEO en oprichter van het biotechbedrijf Galapagos, gaat met pensioen als een opvolger gevonden is. Zijn vertrek kwam eraan, maar komt iets vroeger dan verwacht. Galapagos zag het afgelopen jaar beloftevolle projecten mislukken en kreeg geen groen licht voor de verkoop van zijn eerste medicijn in de VS. Hoe moet dit verder? Galapagos zoekt een externe CEO. De cashberg van 5 miljard euro die van de Stolpe bijeensprokkelde via allianties en goed getimede kapitaalrondes vergroot de kans op een doorstart.

1. Wat moet Galapagos doen?

Waar moet Galapagos bijsturen om uit het sukkelstraatje te geraken? Overnames doen van nieuwe producten, de pijplijn opvullen met nieuwe onderzoeksprogramma’s of vooral een nieuwe topman aantrekken om een impuls en vertrouwen te geven? ‘Dat moet alle drie gebeuren’, zegt Werner Cautreels, een Vlaamse topmanager uit de farmasector die tot begin 2019 in het Galapagos-bestuur zat.

‘Galapagos had altijd een zeer rijke pijplijn met vergevorderde producten, maar door tegenvallers heeft het nu de pijplijn van een pril biotechbedrijf. De middelen in de pijplijn zullen zeker niet voor 2025 of 2026 op de markt komen’, zegt KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse.

Het zoeken naar nieuwe producten in ontstekingsziektes is prioritair, vindt de analist. ‘Galapagos heeft een commerciële organisatie opgebouwd voor de lancering van de reumapil filgotinib, maar zo’n organisatie bouw je niet voor één product. Omdat geen vervolg voor filgotinib in de pijplijn zit, zou het logisch zijn de verkoopportefeuille aan te vullen met een product dat al zeer ver gevorderd is in zijn ontwikkeling of al op de markt is.’

Gaten in de pijplijn dichten kan gemakkelijk door te handelen als big pharma: snel een hoge prijs betalen voor een biotechbedrijf met een interessant product. Maar analisten en beleggers vrezen dat Galapagos dankzij zijn royale bankrekening te veel zal betalen voor een deal. ‘Je kunt in de winkel 50 euro betalen voor een appel, maar wat heb je daaraan?’, zegt Van Steenhuyse. Dat investeringsrisico is de reden waarom Galapagos al enkele kwartalen op de beurs minder waard is dan zijn cashberg.

Het probleem is dat het domein van ontstekingsziektes gedomineerd wordt door zeer grote farmaspelers met diepe zakken als Pfizer, Abbvie, maar ook het Belgische UCB. ‘Die kijken ook naar interessante nieuwe producten die ontwikkeld worden en op de markt komen’, zegt Van Steenhuyse. Galapagos is ook actief in niches als de behandeling van longfibrose, een veel kleiner ziektedomein met minder concurrentie.

Galapagos moet bovendien rekening houden met de Amerikaanse alliantiepartner en grootste aandeelhouder Gilead, geeft van de Stolpe toe. ‘Gilead heeft het recht om in elk programma dat bij ons binnenkomt na fase 2 in te stappen. Als je dan een deal doet van 2 miljard voor twee fase 3-medicijnprogramma’s, zie je dat ook met Gilead gesproken moet worden.’ Ook de nieuwe CEO komt mogelijk mee aan tafel. ‘Je gaat geen grote deal sluiten zonder daarover je opvolger in te lichten.’

Het zou goed zijn als de nieuwe CEO een weten- schappelijk profiel heeft. Dan is hij complementair met operationeel directeur Bart Filius, die commercieel en operationeel goed is. Lenny Van Steenhuyse Analist KBC Securities

2. Is een relance van Galapagos mogelijk?

Veel biotechbedrijven moesten de deuren sluiten of zich in de etalage zetten na tegenvallers in het medicijnenonderzoek. Dat een lege pijplijn zelf van nul heropbouwen aartsmoeilijk is, toont Thrombogenics. De wedergeboorte via Oxurion kon nog niet overtuigen.

‘Galapagos heeft dankzij zijn cashpositie een zeer mooie uitgangspositie om met de eigen pijplijn en wat overnames iets moois te bouwen. Ook de uitgebreide connecties van Gilead zullen helpen’, vindt Cautreels.

‘Voor de nieuwe CEO is het een unieke kans. Die heeft 5 miljard euro om Galapagos weer te laten schitteren’, zegt van de Stolpe. Maar door operationele verliezen daalt de cashberg snel. ‘Dit jaar verwachten we dat Galapagos 600 miljoen cash gebruikt. De komende jaren zal dat afnemen. Galapagos kan het nog ettelijke jaren volhouden’, berekende Van Steenhuyse.

Het bedrijf heeft alvast zijn verleden mee, zegt Van Steenhuyse. ‘Galapagos heeft al zeer straffe deals gesloten.’

3. Welk type CEO heeft Galapagos nodig?

De optimist en vlotte prater van de Stolpe kon twee decennia lang veel investeerders, werknemers en partners charmeren en overtuigen, maar critici vinden dat van de Stolpe soms te grote risico’s nam. Sowieso zal zijn opvolger een heel ander profiel hebben, want het bedrijf met een beurswaarde van vele miljarden en meer dan 1.200 werknemers is totaal anders dan de start-up waar van de Stolpe mee begon.

‘Het zou goed zijn als de nieuwe CEO een wetenschappelijk profiel heeft, dan is hij complementair met operationeel directeur Bart Filius, die commercieel en operationeel goed is’, zegt Van Steenhuyse. Wetenschappelijk directeur Piet Wigerinck vertrekt immers dit jaar. Sectorkenners achten het niet uitgesloten dat bij een interessante overnamedeal managers sleutelposities kunnen krijgen in de Galapagos-organisatie.