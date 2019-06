Nieuwe lustopwekker voor vrouwen op komst

De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA geeft groen licht voor het middel Vyleesi, dat de zin in seks bij vrouwen moet opwekken. Als de nieuwe poging tot een 'vrouwelijke Viagra' een succes wordt, rinkelt de kassa voor de ontwikkelaar Palatin en de Amerikaanse verdeler Amag.

Kent u de lustpil Addyi nog? Het libidomiddel kwam een jaar of drie op de markt en werd de 'Viagra voor vrouwen' genoemd. Maar al snel bleek dat het roze pilletje veel minder aansloeg dan de blauwe erectiepil Viagra, de kaskraker van Pfizer. Te duur en te veel bijwerkingen, luidde de kritiek van de ontgoochelde vrouwen.

Het Canadese Valeant, dat in 2015 nog 1 miljard dollar neertelde voor Addyi, gaf het middel na twee jaar voor een habbekrats terug aan zijn vorige eigenaar Sprout Pharmaceuticals. Addyi is nog steeds op de markt, maar zijn mislukking herlanceerde de zoektocht naar de ultieme lustopwekker voor vrouwen. Wie de heilige graal vindt, mag zich rijk rekenen. Volgens analisten gaat het om een markt van 1 miljard dollar omzet per jaar.

Injectie

8 per maand De FDA raadt aan het aantal injecties te beperken tot één per dag en acht per maand.

Er meldt zich nu een nieuw wondermiddel. Vyleesi, ontwikkeld door het Amerikaanse Palatin Technologies , werd vrijdag door de Amerikaanse toezichthouder FDA erkend als middel dat het seksueel verlangen herstelt van vrouwen die nog niet in de menopauze zitten en lijden onder verminderde lust, ook al hebben ze geen relationele problemen met partner.

Vyleesi is de commerciële naam voor de chemische stof bremelanotide, die de lustgedachten in de hersenen stimuleert. De drager is deze keer geen pil, maar een injectie in de buikstreek of de bil. Wat meteen de grootste zwakte is van de innovatie, want naalden kunnen potentiële gebruikers afschrikken. Palatin was zich daar goed van bewust en dacht aanvankelijk aan een neusspray, maar dat stuitte op een njet van de FDA door de bloeddrukverhogende effecten.

45 minuten

Er zijn nog zwakke punten. De injectie, die bij sommigen tot huidirritaties leidt, moet 45 minuten voor de seksuele daad gebeuren, wat niet meteen bevorderlijk is voor spontane avontuurtjes tussen de lakens. De FDA raadt aan het aantal injecties te beperken tot één per dag en acht per maand.

In de klinische testen bleek ook dat vier op de tien patiënten last kreeg van misselijkheid. En het bloeddrukverhogend effect bleef sommige geteste vrouwen parten spelen, waardoor de FDA de injectie afraadt voor vrouwen met een hoge bloeddruk of hartproblemen.

Alcohol

Een commercieel pluspunt tegenover Addyi is dat de vrouw geen pintje of wijntje hoeft te laten. Het middel mag ook bij alcoholgebruik geïnjecteerd worden. De Addyi-pil mag niet met alcohol gecombineerd worden, al zegt Sprout dat uit recente studies blijkt dat er geen veiligheidsrisico's zijn voor wie dat wel doet.

732 miljoen Omzet in 2030 Een analist verwacht dat Vyleesi tegen 2030 een jaaromzet van 732 miljoen dollar haalt.

Het op Nasdaq genoteerde Amag Pharmaceuticals bezit de Noord-Amerikaanse distributierechten voor de Vyleesi-injecties. Ze zullen vanaf september in de Amerikaanse apotheken liggen, maar de voorverkoop is al in gang gezet. Het is nog niet bekend welke prijs Amag op de lustopwekker zal plakken.