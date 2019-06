Nieuwe miljardendeal in farma: AbbVie koopt Allergan

Er is een nieuwe miljardendeal in de farmasector. Het Amerikaanse AbbVie koopt zijn sectorgenoot Allergan, het bedrijf achter Botox, voor ongeveer 63 miljard dollar (55,3 miljard euro). Dat maakte AbbVie dinsdag bekend, vlak nadat The Wall Street Journal al met het nieuws had uitgepakt.

De twee willen volgens de krant samengaan om nieuwe groeipolen aan te boren die ze elk apart moeilijker kunnen vinden. Er is sprake van een overnamebedrag van 188 dollar per aandeel in vooral cash maar ook aandelen. Dat is een premie van 45 procent tegenover de slotkoers van Allergan maandag.