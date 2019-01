Nieuwe miljardendeal in farma

De Amerikaanse farmagigant Eli Lilly telt 8 miljard dollar (7 miljard euro) neer voor de overname van landgenoot Loxo Oncology.

Loxo is een jong bedrijf uit Connecticut dat gespecialiseerd is in geneesmiddelen voor de behandeling van kankers.

De overname is weliswaar niet van de omvang van de Celgene-monsterdeal van vorige week, maar is niettemin weer een miljardendeal in de farmasector. De biedprijs van 235 dollar per aandeel komt neer op een premie van bijna 70 procent op de jongste beurskoers. De overname gebeurt in cash.

De raad van bestuur van Loxo steunt het bod. De overname moet tegen eind maart rond zijn.

Kankerbestrijding

Eli Lilly lijkt zich zo een niche te willen kopen in de bestrijding van hardnekkige, moeilijk te behandelen kankers. Een niche waar concurrent Roche sterk staat. De Zwitsers namen eind 2017 nog Loxo-rivaal Ignyta over.

Eli Lilly, dat de deal maandag bekendmaakte, is van mening dat Loxo Oncology een ‘veelbelovende portfolio’ heeft van goedgekeurde geneesmiddelen en van middelen in ontwikkeling. Volgens de farmareus gaat het om zijn grootste overname in het domein van kankerbehandeling.