Nieuwe omzet- en winstwaarschuwing bij Perrigo

De Amerikaanse farmareus, de eigenaar van Omega Pharma, stuurt voor de twee keer in drie maanden een omzet- en winstwaarschuwing uit.

De boosdoener voor Perrigo is deze keer niet CHC International, de divisie waar Omega Pharma deel van uitmaakt, maar Rx Pharmaceuticals, de divisie gespecialiseerd in generische geneesmiddelen op voorschrift.

Die afdeling blijft aanhoudend zwak presteren. In het derde kwartaal daalde haar omzet met 28,5 procent en krompen de operationele marges. Perrigo kondigde deze zomer aan dat het de zwak presterende Rx-divisie te koop zet.

De zwakke prestaties van de divisie generische geneesmiddelen én een omvangrijke waardevermindering (213 miljoen dollar) op de afdeling dierengeneesmiddelen leidden tot een groepsverlies van 68 miljoen dollar (59,5 miljoen euro) in het derde kwartaal. Het jaar voordien boekte Perrigo nog een kwartaalwinst van 45 miljoen dollar. De kwartaalomzet kwam 8 procent lager uit op 1,1 miljard dollar.

CHC International, de afdeling die hoofdzakelijk uit Omega Pharma bestaat, boekte een kwartaalomzet van 358 miljoen dollar. Dat is nagenoeg stabiel (-2%). De afdeling slikte een operatoneel verlies van 2 miljoen dollar, tegenover een operationele winst van 4,6 miljoen dollar in het derde kwartaal van vorig jaar. De operationele marge werd negatief (-0,6%).

Door de zwakke resultaten gaat Perrigo voor het boekjaar 2018 voortaan uit van een omzet van 4,72 miljard dollar en een nettowinst per aandeel van 4,45 à 4,65 dollar. Dat is nog minder dan de al verlaagde vooruitzichten van augustus.

Toen rekende Perrigo nog op een omzet van 4,8 à 4,9 miljard dollar en een nettowinst per aandeel van 4,75 tot 4,95 dollar voor het boekjaar 2018.

Coucke

Ter herinnering: Marc Coucke bezit sinds de verkoop van Omega Pharma aan de Amerikanen 5,4 miljoen Perrigo-aandelen. Hij kreeg boven op die aandelen ook 600 miljoen euro in cash.

Parallel daalde de waarde van het belang van Coucke in Perrigo fors. Bij de afronding van de Omega-overname eind maart 2015 noteerde de Amerikaanse farmagroep op meer dan 165 dollar per aandeel. Vandaag is een Perrigo-aandeel zo’n 75 dollar waard.