Nieuwe opdoffer voor alzheimerpatiënten

De farmareuzen Eli Lilly en AstraZeneca zetten een vergevorderd onderzoek naar een alzheimermedicijn stop wegens tegenvallende resultaten.

Het is de zoveelste opdoffer in de zoektocht naar een manier om de aftakelingsziekte alzheimer een halt toe te roepen. De vele miljarden die farmabedrijven de voorbije decennia in het onderzoek hebben geïnvesteerd, hebben amper iets opgeleverd. Er zijn enkele medicijnen die de symptomen aanpakken, maar de progressie van de ziekte stoppen of terugdraaien blijft tot op heden onmogelijk.

De complexiteit van Alzheimer is een van de grootste uitdagingen van de medische wereld. We zijn erg ontgoocheld dat we geen oplossing kunnen bieden voor de miljoenen patiënten. Eli Lilly

Het middel van Eli Lilly en AstraZeneca had de voorbije jaren al enkele testen doorstaan, maar net als bij de concurrentie struikelde het onderzoek in de laatste fase waarbij honderden patiënten werden behandeld. 'We zijn erg ontgoocheld dat we geen oplossing kunnen bieden voor de miljoenen patiënten. De complexiteit van alzheimer is een van de grootste uitdagingen van de medische wereld', aldus Eli Lilly in een persbericht.

'Maar we geven niet op', zegt Daniel Skovronsky, R&D-directeur van Eli Lilly. 'We blijven verder zoeken naar een medicijn, zoals we de voorbije decennia hebben gedaan.' De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd zo'n 35 miljoen patiënten met de ziekte kampen. Tegen 2050 zal dat cijfer vermoedelijk verdrievoudigen.

Mislukkingen

Eerder dit jaar zagen ook onder andere Johnson & Johnson, Merck, Axovant en Pfizer onderzoeken in de vuilbak belanden. Ofwel hadden de medicijnen onoverkomelijke bijwerkingen, ofwel bleken ze niet doeltreffend genoeg. Door al die mislukkingen staat intussen een van de basishypotheses in het alzheimeronderzoek onder druk.

Volgens die hypothese leidt de opstapeling van zogeheten amyloïde eiwitten in de hersenen tot een verstoorde communicatie tussen hersencellen. Zelfs bij de medicijnen die de eiwitophoping wisten te verminderen, werd de cognitieve achteruitgang van patiënten niet gestopt.

Pfizer gooide de handdoek zelfs definitief in de ring en besliste om zijn team van alzheimeronderzoekers helemaal op te doeken. 'Een mokerslag voor de ganse industrie', luidde de kritiek. 'Ik ben kwaad. Pfizer neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet', reageerde de Belgische alzheimergoeroe Bart De Strooper. 'Maar het is niet omdat zij stoppen, dat wij stoppen.'

Belgische inbreng

Binnen universiteitsmuren en farmabedrijven blijven onderzoekers naarstig werken om bloot te leggen wat zich precies in onze hersenen afspeelt en hoe medicijnen daar kunnen op inwerken. Wereldwijd lopen nog tientallen patiëntenproeven om de ziekte via verschillende manieren aan te pakken.