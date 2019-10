Nieuwe studie met 'Pia-medicijn' stilgelegd door veiligheidsproblemen

De FDA zette de klinische studie met Zolgensma on hold nadat Novartis had opgebiecht dat bij dierproeven ernstige neveneffecten aan het licht kwamen. Het ging om een ontsteking aan het zenuwstelsel die kan leiden tot het verlies of de beschadiging van zenuwen. Zo'n 'clinical hold procedure' betekent dat het onderzoek wordt opgeschort of vertraagd.